Γλυφάδα: 16χρονος χτύπησε αστυνομικούς που τον συνέλαβαν για ναρκωτικά - Χειροπέδες και στη μητέρα

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 16χρονου στη Γλυφάδα, το μεσημέρι της Κυριακής (11/10), ο οποίος είχε στην κατοχή του δεκάδες συσκευασίες...

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 16χρονου στη Γλυφάδα, το μεσημέρι της Κυριακής (11/10), ο οποίος είχε στην κατοχή του δεκάδες συσκευασίες κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους.Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί κινούνταν σε πάρκο της περιοχής, όταν πρόσεξαν ύποπτες κινήσεις από τον νεαρό. Του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος ωστόσο δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους. Μάλιστα, έκρυψε σε ένα δέντρο τις σακούλες με ναρκωτικά που είχε πάνω του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, ενώ όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ο 16χρονος αντιστάθηκε, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σημείο που είχε «ξεφορτωθεί» τα ναρκωτικά και εντόπισαν 40 νάυλον συσκευασίες με 29 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 22 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, ποσότητες που φέρεται να σκόπευε να διακινήσει στην ευρύτερη περιοχή.Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.