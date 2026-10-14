Λάρισα: Για revenge porn κατηγορείται ιερέας - Τον κατήγγειλε 43χρονη πρώην σύντροφός του

Για το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας συνελήφθη στα Γρεβενά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρ...

Για το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας συνελήφθη στα Γρεβενά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. ένας 68χρονος ιερέας μετά από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του.Σύμφωνα με πληροφορίες τις εφημερίδας «Ελευθερία», η 43χρονη απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας καταγγέλλοντας τη στάση του ιερωμένου με αποτέλεσμα να διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛΑΣ να τον συλλαμβάνουν στο σπίτι του στα Γρεβενά.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης Λαρισαίας. Σε βάρος του ιερέα σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκδικητικής πορνογραφίας και της ενδοοικογενειακής βίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.