Ας κάνουν το μεγάλο λάθος... ΙΡΙΣ 2026 στην Κύπρο με αντεπίθεση για ανακατάληψη των σκλαβωμένων εδαφών μας! Εντυπωσίασαν τα F-16

Με σενάριο αναχαίτισης εχθρικής επίθεσης, οργανωμένης αντεπίθεσης και ανακατάληψης εδάφους, η Εθνική Φρουρά δοκίμασε τις επιχειρησιακές τ...



Έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα και στην κυπριακή αμυντική βιομηχανία



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μη επανδρωμένα συστήματα και στις δυνατότητες που αναπτύσσει η Εθνική Φρουρά σε συνεργασία με την κυπριακή αμυντική βιομηχανία.



Στο πλαίσιο της άσκησης αξιοποιήθηκαν τα μη επανδρωμένα αεροχήματα H-10 Poseidon της κυπριακής εταιρείας Swarmly Aero και Goliath της CYRIC, καθώς και το Matrice του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.



Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για επιτήρηση, αναγνώριση, συλλογή πληροφοριών και υποστήριξη της στοχοποίησης.



Ακολούθησε επίδειξη μη επανδρωμένων αεροχημάτων FPV κρούσης, τα οποία εκτέλεσαν αποστολές προσβολής προκαθορισμένων στόχων, καθώς και συστημάτων αντιμετώπισης εχθρικών drones.



Η συγκεκριμένη φάση ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ της συλλογής πληροφοριών, του εντοπισμού στόχων και της αξιοποίησης των δεδομένων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.



Επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων και θαλάσσια απαγόρευση



Παράλληλα, τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών εκτέλεσαν αποστολές διείσδυσης, ενώ πραγματοποιήθηκε επίδειξη ενεργειών ελεύθερων σκοπευτών και άλμα ελεύθερης πτώσης από ελικόπτερο AW-139.



Στο θαλάσσιο σκέλος, η Διοίκηση Ναυτικού παρουσίασε σενάριο αντιμετώπισης ασύμμετρης απειλής, με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών.



Την ίδια ώρα, η επάκτια συστοιχία πυραύλων Exocet MM40 Block 3C εκτέλεσε εικονική βολή στο πλαίσιο επιχείρησης θαλάσσιας απαγόρευσης.



Στην άσκηση παρουσιάστηκε, επίσης, η συμβολή του αντιαεροπορικού συστήματος Barak-MX στην προστασία της περιοχής επιχειρήσεων.



Η «ΙΡΙΣ-2026» ολοκληρώθηκε με την εκτέλεση των προβλεπόμενων επιχειρησιακών ενεργειών και την κατάληψη των αντικειμενικών σκοπών, αναδεικνύοντας τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών κλάδων της Εθνικής Φρουράς και την αξιοποίηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών.

Μια από τις καλύτερες ασκήσεις, λέει ο Κουλίας, συγχαρητήρια Χαμπουλά



Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας της Κύπρου Ζαχαρίας Κουλίας δήλωσε πως «σήμερα έχουμε παρακολουθήσει την διακλαδική άσκηση ΙΡΙΣ 2026 στην οποία ασκηθήκαν σχεδόν όλα τα τμήματα της Εθνικής Φρουράς και έλαβαν μέρος και τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη F16 Viper τα οποία ήταν μια έτσι ευχάριστη νότα σε αυτή την προσπάθεια».



Όπως σημείωσε, παρακολούθησε πολλές ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς και «αυτή ήταν μια από τις καλύτερες και οφείλονται πολλά συγχαρητήρια στον Υπουργό Άμυνας στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς στους επιτελείς που οργάνωσαν την άσκηση σε όλους τους αξιωματικούς που έλαβαν μέρος άνδρες και γυναίκες».



Τόνισε περαιτέρω ότι «σε ένα κόσμο δύσκολο ιδιαίτερα επί των ημερών μας, οι ασκήσεις αυτές της Εθνικής Φρουράς τονώνουν και το ηθικό μας αλλά ασκούνται και οι στρατιώτες μας και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η Εθνική Φρουρά είναι η αιχμή του δόρατος σε δύσκολους καιρούς ιδιαίτερα σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα», δίνοντας «πολλά συγχαρητήρια σε όλους».



Ο Ευθύμιος Χαμπουλάς, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας της Κύπρου συνεχάρη την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς και όσους και όσες συμμετείχαν σε αυτή την «πολύ καλά οργανωμένη άσκηση». Είναι, είπε, «σημαντικό να έχουμε πιο τακτικές ασκήσεις για να ενισχύσουμε το αξιόμαχο του στρατεύματος και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα δούμε ακόμα περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες ασκήσεις με περισσότερες συμμετοχές».

Με σενάριο αναχαίτισης εχθρικής επίθεσης, οργανωμένης αντεπίθεσης και ανακατάληψης εδάφους, η Εθνική Φρουρά δοκίμασε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες στη διακλαδική άσκηση «ΙΡΙΣ-2026», στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από διαφορετικούς κλάδους, με τη συνδρομή ελληνικών μαχητικών F-16 Viper.Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της άσκησης τόνισε ότι, όσο συνεχίζεται η κατοχή και επικρατεί πολιτική και γεωπολιτική ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή, η Κύπρος οφείλει να ασκείται, να βελτιώνεται και να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ, με στόχο την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών.«Μόνο περηφάνια και θερμά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες σε αυτή την εντυπωσιακή άσκηση ΙΡΙΣ 2026. Όσο υπάρχει κατοχή όσο υπάρχει πολιτική και γεωπολιτική ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή μας οφείλουμε να ασκούμαστε να βελτιωνόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ισχύ για να προασπίζουμε με αποτελεσματικότητα την εδαφική μας ακεραιότητα και την κυριαρχία μας αλλά πρωτίστως και πάνω από όλα να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε. «Και πάλι συγχαρητήρια σε όλο το στράτευμα στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και στους συμμετέχοντες στην άσκηση», πρόσθεσε.Το σενάριο της «ΙΡΙΣ-2026» προέβλεπε ότι εχθρικές δυνάμεις καταφέρνουν να εισχωρήσουν σε τμήμα της αμυντικής τοποθεσίας. Οι δυνάμεις της Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού αναλαμβάνουν την αναχαίτιση της επίθεσης, προκαλώντας απώλειες στον αντίπαλο και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάληψη επιθετικής δράσης.Στη συνέχεια, η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία οργανώνει αντεπίθεση με στόχο την καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων και την απελευθέρωση μέρους των κατεχόμενων εδαφών, όπως προβλέπει το υποθετικό επιχειρησιακό σενάριο.Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις της Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, με ενισχύσεις από την Πρώτη και τη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού, τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών, καθώς και μέσα της Διοίκησης Αεροπορίας.Το πρόγραμμα περιλάμβανε βολές αρμάτων μάχης Τ-80, τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης BMP-3, πυροβολικού και αντιαρματικών συστημάτων.Στο αεροπορικό σκέλος συμμετείχαν επιθετικά ελικόπτερα H-145M και μαχητικά F-16 Viper, τα οποία ανέλαβαν αποστολές αναγνώρισης και εικονικής προσβολής στόχων σε βάθος εντός της εχθρικής τοποθεσίας.