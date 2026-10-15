Φιλορώσοι Βούλγαροι και Τούρκοι εθνικιστές σε κοινή γραμμή κατά Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως!

Κι όλα αυτά, στα πλαίσια της αιώνιας προσπάθειας του Σλαβικού παράγοντα να αποσπάστεί υπέρ του Πατριαρχείου της Μόσχας η πρωτοκαθεδρία επί...





Με κοινή αντιδυτική εθνικιστική ρητορική και ευθυγραμμισμένα πλήρως με τη γραμμή της Μόσχας, τουρκικά δημοσιεύματα και κύκλοι Βουλγάρων κληρικών και λαϊκών στρέφονται κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βάζοντας στο στόχαστρο την επικείμενη επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλγαρία.Δημοσίευμα στον ιστότοπο της τουρκικής εθνικιστικής εφημερίδας «Αϊντινλίκ» (Aydinlik) αναφέρεται στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλγαρία στις 19 Οκτωβρίου, κατά την οποία ο ίδιος θα τελέσει Θεία Λειτουργία στη Μονή της Ρίλα, κατόπιν προσκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας.Το εν λόγω δημοσίευμα κάνει αναφορά σε επιστολή διαμαρτυρίας την οποία υπογράφει μικρός αριθμός Βουλγάρων κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι αντιτίθενται στην επίσκεψη προβάλλοντας ως αιτία την «πολιτική» του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία.Παράλληλα, υπογραμμίζεται η γεωπολιτική διάσταση του ζητήματος και ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ρωσίας για την άσκηση επιρροής στη Βουλγαρία, ο οποίος ανακλάται στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Πατριαρχείο Μόσχας.Όπως τονίζει το δημοσίευμα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν ο μοναδικός Πατριάρχης που κλήθηκε στον εορτασμό της μνήμης του Ιωάννη της Ρίλας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Βουλγαρίας.Ο συντάκτης του κειμένου επαναλαμβάνει τη γνωστή τουρκική εθνικιστική ρητορική περί «παραβίασης της Λωζάνης» από το Πατριαρχείο, η οποία, κατά τον ισχυρισμό του, προκαλεί ανησυχίες για την «τουρκική εθνική κυριαρχία».Το σχετικό ρεπορτάζ φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδο της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας, ενώ αντίστοιχο δημοσίευμα έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του δικτύου «Οντά TV».Σύμφωνα με άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου και συγγραφέα Ντενίζ Μπερκτάι, το οποίο δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας «Τζουμχουριγιέτ» με τίτλο «Δεν είναι θρησκευτικό ζήτημα, είναι πολιτικό!», γίνεται αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλγαρία στις 19 Οκτωβρίου, καθώς και στη διαμαρτυρία μερίδας κληρικών και πιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας.Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι το ζήτημα αυτό συνιστά τη «θρησκευτική διάσταση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη γενικότερα.»Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν το “Πατριαρχείο Φαναρίου” (sic) για να επηρεάσουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς επιδιώκουν να εδραιώσουν την επιρροή τους εκεί».Επιπλέον, αναφέρει ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έλαβε επίσημη πρόσκληση για τον εορτασμό της μνήμης του Ιωάννη της Ρίλας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Βουλγαρίας.Σημειώνει παράλληλα ότι, κατά τη γνώμη του, οι αντιδράσεις στη Βουλγαρία συνδέονται από τη μία πλευρά με την αντιπαράθεση ανάμεσα σε φιλορώσους και φιλοδυτικούς κληρικούς στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της χώρας, και από την άλλη με τη μακροχρόνια «πολιτική εξελληνισμού» του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία προωθήθηκε ήδη από την εποχή του Μωάμεθ του Πορθητή.Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «αμέσως μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, ο Μωάμεθ ο Πορθητής, επιδιώκοντας να θέσει όλους τους ορθόδοξους υπηκόους της αυτοκρατορίας υπό μια διοίκηση, έθεσε όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς υπό την εξουσία του “Ρωμιού Πατριάρχη” (sic)».Την ίδια στιγμή, σχετικό δημοσίευμα για το ίδιο θέμα φιλοξενεί και ο ενημερωτικός ιστότοπος «Χαμπέρ Γκλομπάλ» υπό τον τίτλο «Ένταση στη Μονή της Ρίλα! “Οικουμενική” συζήτηση στη Βουλγαρία».