Κατέρρευσε τμήμα κτηρίου στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες στα Χανιά, φόβοι για εγκλωβισμένους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στα Χανιά, μετά την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες, όπου...



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, έχει καταρρεύσει της οροφής στην είσοδο του κτιρίου , μαζί με τσιμεντένια κατασκευή και ξύλινα δοκάρια.



Στο σημείο κονιοποιήθηκαν και επιχειρούν περισσότεροι από 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης ήχων για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.



Στο σημείο επίσης αναμένεται και η συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΜΑΚ, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα οικοδομικά υλικά που κατέρρευσαν.



Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το κτήριο χρησιμοποιούνταν το τελευταίο διάστημα ως πρόχειρο κατάλυμα από αστέγους, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι στον χώρο διανυκτέρευε μία γυναίκα.



Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία εγκλωβισμένου ατόμου κάτω από τα συντρίμμια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στα Χανιά, μετά την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες, όπου παλαιότερα στεγαζόταν το Πολεμικό Μουσείο, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να έχουν καταπλακωθεί άστεγοι που χρησιμοποιούσαν τον χώρο ως κατάλυμα.