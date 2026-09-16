Στο ίδιο τραπέζι Ισραηλινοί και Άραβες, στρατιωτικοί σε μυστική συνάντηση στη Γερμανία: Ανταλλαγή απόψεων για τον πόλεμο στο Ιράν και τους Χούθι

Κορυφαίοι στρατιωτικοί διοικητές από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και αρκετές Aραβικές χώρες συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία για ν...



Δεν αποχωρούν οι ΗΠΑ



Ο Κούπερ διαβεβαίωσε την ομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από την περιοχή, παρά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.



Ενημέρωσε επίσης τους ομολόγους του για το αμερικανικό σχέδιο αύξησης της ναυτικής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ.



Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, ενημέρωσε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε διάφορα μέτωπα.



Η CENTCOM επιβεβαίωσε τη συνάντηση, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι «φιλοξένησε ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες από οκτώ χώρες, στο πλαίσιο προγραμματισμένης διάσκεψης στη Γερμανία. Οι ηγέτες συζήτησαν ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή».



Βελτιώνεται η σχέση του Ισραήλ με τους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ



Η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής έχει βελτιωθεί από την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Μπαχρέιν, τον Σεπτέμβριο του 2020.



Λίγο αργότερα, το Ισραήλ μεταφέρθηκε από την περιοχή ευθύνης της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (EUCOM) στην CENTCOM.



Η αλλαγή αυτή επέτρεψε στο Ισραήλ να συνεργάζεται στρατιωτικά με αραβικές χώρες υπό την ομπρέλα της CENTCOM και να συμμετέχει στην περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας, κυρίως σε ό,τι αφορά την αεράμυνα και την αντιπυραυλική άμυνα.



Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ έχει συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις.



Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Ισραήλ ανέπτυξε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome, μαζί με προσωπικό για τη λειτουργία του, και παρείχε στα Εμιράτα άμεση ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR).



Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ισραήλ και άλλων αραβικών χωρών της περιοχής έχει επίσης αυξηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Και το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς οι Χούθι κλιμάκωσαν τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, σημειώνοντας εδαφικές προόδους και αποκτώντας ουσιαστικό έλεγχο των στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.



Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, με τη συνδρομή της CENTCOM, συζητούν πώς το Ισραήλ θα μπορούσε να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθι και να παράσχει συνδρομή σε πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση (ISR), κατά το πρότυπο της υποστήριξης που προσφέρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Με πληροφορίες από Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς οι Χούθι κλιμάκωσαν τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, σημειώνοντας εδαφικές προόδους και αποκτώντας ουσιαστικό έλεγχο των στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, με τη συνδρομή της CENTCOM, συζητούν πώς το Ισραήλ θα μπορούσε να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθι και να παράσχει συνδρομή σε πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση (ISR), κατά το πρότυπο της υποστήριξης που προσφέρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Με πληροφορίες από Axios

Κορυφαίοι στρατιωτικοί διοικητές από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και αρκετές Aραβικές χώρες συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία για να συζητήσουν τον πόλεμο με το Ιράν και τις ευρύτερες εντάσεις στην περιοχή, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Axios.Η κλειστή συνάντηση, που οργανώθηκε από τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, δεν ανακοινώθηκε επίσημα από καμία από τις συμμετέχουσες χώρες.Παρότι έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες συναντήσεις στο παρελθόν, ήταν η πρώτη τέτοια συνάντηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν, πριν από περισσότερο από έξι μήνες.Ήταν μια σπάνια ευκαιρία για τους στρατιωτικούς διοικητές του Ισραήλ και αραβικών χωρών του Κόλπου που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για τον πόλεμο, μεταδίδει το διεθνές μέσο.Εκτός από τον Κούπερ, στη συνάντηση συμμετείχαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου.