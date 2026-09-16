Lazio: Άλλη μια ελληνική ομάδα της Ιταλίας... ως χρώματά της επιλέχθηκαν το λευκό και το γαλάζιο, προς τιμή του Εθνικού συμβόλου της Ελλάδας

tifosi.gr H Società Sportiva Lazio S.p.A. ιδρύθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1900 ως Società Podistica Lazio από εννιά Ρωμαίους αθλητές, καθοδηγούμ...

















tifosi.gr H Società Sportiva Lazio S.p.A. ιδρύθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1900 ως Società Podistica Lazio από εννιά Ρωμαίους αθλητές, καθοδηγούμενοι από τον υπαξιωματικό του σώματος των Μπερσαλιέρι και δρομέα Λουίτζι Μπιτζαρέλι.Το ποδοσφαιρικό της τμήμα ιδρύθηκε ξεχωριστά τον Ιανουάριο του 1910. Ως χρώματά της επιλέχτηκαν το λευκό και το γαλάζιο προς τιμή του εθνικού συμβόλου της Ελλάδας. Ως πολυαθλητικός σύλλογος, η Λάτσιο ήθελε να τιμήσει την πατρίδα των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Επιπλέον ιδρύθηκε σε μια περίοδο αναβίωσης του Αρχαίου Ολυμπιακού Πνεύματος (1896), με την πολύτιμη συμβολή του Γάλλου βαρώνου Πιέρ Ντε Κουμπερτέν και του 'Ελληνα Δημητρίου Βικέλλα.Η επιλογή των χρωμάτων ήταν του ιδίου του κύριου ιδρυτή του συλλόγου, του Λουίτζι Μπιτζαρέλι, παθιασμένου «εραστή» της αναγέννησης του Ολυμπιακού Ιδεώδους, ο οποίος υπήρξε δρομέας και αθλητής της κολύμβησης.Το σύμβολο της ομάδας είναι ο αετός, έμβλημα δύναμης, νίκης, και ευημερίας. Ο αετός, ο οποίος ήταν το ιερό πουλί του Δία, του θεού των ουρανών και του κεραυνού στην ελληνική μυθολογία.Το πρώτο επίσημο σήμα δημιουργήθηκε το 1912 το οποίο αναπαριστούσε μια ασπίδα με κάθετες ρίγες γαλάζιες και λευκές, τον αετό πάνω της, ο οποίος έφερε κορδέλα με το όνομα του συλλόγου.Κάποιες σεζόν μετά θα εμφανιστεί σε αυτό η λέξη «Roma» για να τροποποιηθεί αργότερα κατά τη διάρκεια της φασιστικής εικοσαετίας κατ’ εντολή του καθεστώτος του Μουσολίνι. Μετά το τέλος της δικτατορίας το σήμα θα επανασχεδιαστεί κατά το αρχικό στυλ.Ιδιαίτερο είναι το λογότυπο που υιοθετήθηκε τη δεκαετία του ‘80 και χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από την στυλιζαρισμένη φιγούρα του αετού. Μάλιστα στη λίστα με τα ωραιότερα σήματα (παλιά και καινούργια) στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η οποία δημιουργήθηκε από την συντακτική ομάδα του Guerin Sportivo τον Ιανουάριο του 2013, το περιοδικό έφερε το εν λόγω σήμα στην τρίτη θέση πίσω από εκείνα της Τορίνο και της Ιντερ.Το σημερινό λογότυπο, το οποίο υπέστη τον τελευταίο επανασχεδιασμό το 1993 στηρίζεται σε εκείνα του παρελθόντος με το χρυσό αετό που στέκεται πάνω στην ασπίδα με τις κάθετες λευκές και γαλάζιες ρίγες, στην οποία αναγράφεται το όνομα του συλλόγου.Το έμβλημα υπέστη μια επετειακή έκδοση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Λάτσιο, την οποία έφεραν για έναν ολόκληρο χρόνο στις φανέλες τους οι παίκτες των «μπιανκοτσελέστι» αρχής γενομένης της 9ης Ιανουαρίου 2000.