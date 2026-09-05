Αισθάνεστε ήδη κουρασμένοι...;;; 5 Σύντομες Τεχνικές για να Ξεπεράσετε την Απογευματινή Κόπωση!













Είναι μία πρόκληση η άσκηση αυτή και ενεργοποιεί τον αφαλό και το θυρεοειδή. Ξάπλωσε ανάσκελα με τα χέρια είτε κάτω από τους γλουτούς για να υποστηρίζουν το κάτω μέρος της πλάτης, είτε στα πλαϊνά του σώματος. Ανασήκωσε τα πόδια τεντωμένα λίγα εκατοστά πάνω από το πάτωμα, ενωμένα, ανασήκωσε το κεφάλι και κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά με το βλέμμα ευθεία μπροστά προς τα δάχτυλα των ποδιών και ξεκίνησε αναπνοή της φωτιάς. Συνέχισε για 1 λεπτό. Μπορείς να τα καταφέρεις! Υπάρχει πάντα τρόπος να περάσεις μέσα από τις δυσκολίες. Αν ο αυχένας σου πονά μπορείς να κατεβάσεις το κεφάλι ή να ανασηκώνεις τα πόδια ένα – ένα. Για να ολοκληρώσεις, εισπνέεις και κρατάς τον αέρα μέσα διατηρώντας τη στάση για λίγα δευτερόλεπτά κα μετά εκπνέοντας χαλαρώνεις. Αμέσως μόλις κατεβάσεις τα πόδια θα αισθανθείς την ενέργεια που δημιούργησες.









3. Βατράχια 26 βατράχια θα δώσουν έναν καλό καρδιακό παλμό









(ΠΡΟΣΟΧΗ: για όποιον έχει προβλήματα στα γόνατα. Η θα πρέπει να παραληφθεί η άσκηση ή να γίνει τροποποιημένη ώστε να μη νοιώθει πόνο). Κάθεσαι κάτω, με τα γόνατα προς τα πλάγια και έξω, οι φτέρνες μαζί, δεν ακουμπούν κάτω και τα δάκτυλα των ποδιών στο πάτωμα μπροστά. Καθώς εισπνέεις, τεντώνεις τα πόδια και φέρνεις το κεφάλι κοντά στα γόνατα. Καθώς εκπνέεις επιστρέφεις στην αρχική θέση.





4. Η στάση της καμήλας





Μετά από πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή, οι ώμοι αρχίζουν να γέρνουν προς τα μπροστά και η σπονδυλική στήλη δύσκολα διατηρείται στην ίσια θέση. Αυτή η στάση κατάρρευσης είναι εξουθενωτική. Έτσι η κίνηση της σπονδυλικής στήλης και κυρίως της πλάτης είναι πολύ σημαντική, ανοίγει την καρδιά και το θώρακα, έχοντας σαν αποτέλεσμα μία αίσθηση ζωντάνιας. Κάθισε στη στάση του βράχου (πάνω στις φτέρνες), ανασήκωσε τους γοφούς και γύρε προς τα πίσω πιάνοντας τις φτέρνες με τα χέρια. Άφησε το κεφάλι να πέσει χαλαρά προς τα πίσω –αν είναι άνετα για τον αυχένα σου- και κάνε αναπνοή της φωτιάς για 1-2 δευτερόλεπτα. Αν δεν έχεις την ευλυγισία για να φθάσεις τις φτέρνες, μπορείς να γυρίσεις τα πόδια και να φέρεις τις άκρες των δακτύλων στο έδαφός, μειώνοντας έτσι την απόσταση.





5. Τραγούδησε





Μπορείς να τραγουδήσεις οτιδήποτε σε εμπνέει και αυτό θα σε κάνει να νοιώσεις θαυμάσια. Ένας καταπληκτικός διαλογισμός με κίνηση και μάντρα που μπορείς να δοκιμάσεις είναι ο: Άνοιξε την Καρδιά Σου. Τραγουδάς το μάντρα Sat Kartar, που είναι ένα μήνυμα ανύψωσης για τη ψυχή, την καρδιά, την αγάπη σε δράση. Οι γιόγκις λένε ότι η έδρα της ψυχής, βρίσκεται πίσω από την καρδιά. Καθώς ψάλλεις “sat,” πιέζεις τις παλάμες μεταξύ τους στην στάση της προσευχής, μπροστά από το κέντρο της καρδιάς. Καθώς ψάλλεις “kar,” ανοίγεις τα χέρια , μπροστά από τους ώμους με τις παλάμες στραμμένες προς τα μπρος και τους αγκώνες λυγισμένους. Καθώς ψάλλεις “tar,” πιέζεις τα χέρια στην έκταση, καλά τεντωμένα με τους καρπούς λυγισμένους τις παλάμες προς τα επάνω και στραμμένες προς τα έξω. Τρία λεπτά κάνουν τη διαφορά…



Πέφτει η ενέργεια σου και αισθάνεσαι ξαφνικά να σέρνεσαι, να χασμουριέσαι ενώ η μέρα ακόμα δεν έχει τελείωσε; Χρειάζεσαι κάτι δραστικό στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτεις καθώς έχεις ένα σωρό ακόμα πράγματα να κάνεις; Να διαβάσεις με τα παιδιά, να πας σουπερ μάρκετ, να βάλεις πλυντήριο να μαγειρέψεις… Ξαφνικά το να φροντίσεις τον εαυτό σου φαντάζει αδιανόητο.Και όμως θα έπρεπε να είναι προτεραιότητά σου! Και δεν χρειάζεται να διαλέξεις πολύ χρόνο. Διάλεξε μία από τις παρακάτω τεχνικές και βίωσε την αλλαγή για το υπόλοιπο της ημέρας! Αρκούν 3 λεπτά.Η αναπνοή αυτή επιφέρει μία μεγάλη ενεργειακή “έκρηξη” όταν είσαι πραγματικά εξασθενημένος. Κάθισε στην εύκολη στάση ή σε μία καρέκλα με τη σπονδυλική στήλη ίσια και κλείσε το αριστερό ρουθούνι με τον αριστερό αντίχειρα και άρχισε να αναπνέεις μόνο από το δεξί ρουθούνι. Συνέχισε για 3-5 λεπτά. Οι γιόγκις λένε ότι τα κανάλια της αριστερής πλευράς του σώματος χαλαρώνουν τη σεληνιακή ενέργεια, ενώ της δεξιάς, την ηλιακή. Αν σου είναι δύσκολο να κάνεις την άσκηση για 5 λεπτά, μπορείς να ξεκινήσεις από 3 και σιγά-σιγά να αυξήσεις το χρόνο.