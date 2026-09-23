Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγής, ληστείας κλπ κλπ στο Αίγιο

Ένας Έλληνας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο Αίγιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας καθώς σε βά...

Ένας Έλληνας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο Αίγιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία.Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που είχε διαπραχθεί στις 14 Απριλίου 2026, στο Αίγιο.Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το μεσημέρι της 14ης Απριλίου στο Αίγιο, έξω από καφετέρια έξι κατηγορούμενοι (μεταξύ των οποίων ο κατηγορούμενος και ακόμα δυο άνδρες που είχαν συλληφθεί στις 14-04-2026 και στις 03-06-2026) επιτέθηκαν σε ημεδαπό άνδρα, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα, ενώ στη συνέχεια τέσσερις από τους κατηγορούμενους τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης.Οι κατηγορούμενοι συνέχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο κεφάλι και στο σώμα και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, εγκαταλείποντάς τον στη συνέχεια έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.