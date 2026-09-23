Μάθε πως να ΜΗΝ κάψεις το lap top σου από δική σου αμέλεια... και ξέχνα τα ανεμιστηράκια μέσα στην αφραγκία σου!









Ξέρουμε ότι στο εμπόριο κυκλοφορούν ειδικές βάσεις με ανεμιστήρα! Αλλά επειδή εσύ τώρα έμεινες άφραγκος-η θα σου βρούμε και άλλες λύσεις μέχρι να μπορέσεις να πας για ψώνια.Tips για να μην καίει το laptop σου!Καθαρίστε το εσωτερικό του laptop από τη σκόνη. Η σκόνη του περιβάλλοντος συγκεντρώνεται στα χειρότερα σημεία εντός της συσκευής, δηλαδή πάνω στις ψήκτρες και στους ανεμιστήρες ή τα φίλτρα του. Όπως καταλαβαίνεις το laptop σου χρειάζεται τακτικό καθάρισμα! Μην το παραμελείς και καθάρισε τουλάχιστον μία φορά τη μήνα.Υπάρχουν στο εμπόριο ειδικά σπρέι πεπιεσμένου αέρα για να τον ξεκάζεις. Αν δεις ότι δεν κάνουν δουλειά και το κάψιμο παραμένει, βάλε ηλεκτρική σκούπα.Μη βάζεις τη φορητή συσκευή σου σε μέρη που μπλοκάρουν τις διόδους του αέρα. Μην την εγκλωβίζεις σε σημεία που δεν μπορεί να αεριστεί και μην την ακουμπάς ακόμα σε καναπέδες, κρεβάτια, μαξιλάρια, γιατί είναι καταστροφικό για την ψύξη του υπολογιστή.Βάλε κλιματιστικό άμα έχει πολύ ζέστη! Ακόμα και η θερμοκρασία του δωματίου σου επηρεάζει το laptop σου! Μη το αφήνεις, λοιπόν, σε πολύ ζεστά μέρη γιατί θα χαλάσει σύντομα!