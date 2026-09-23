Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καθιερωμένη αλλαγή ώρας και την επιστροφή στη χειμερινή περίοδο, καθώς το φθινόπωρο προχωρά και μαζί το...

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καθιερωμένη αλλαγή ώρας και την επιστροφή στη χειμερινή περίοδο, καθώς το φθινόπωρο προχωρά και μαζί του έρχεται η μετακίνηση των δεικτών των ρολογιών μία ώρα πίσω.Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026Για το 2026, η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, ώστε να δείξουν 03:00. Με αυτόν τον τρόπο, η ημέρα της αλλαγής θα έχει μία επιπλέον ώρα.Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα σηματοδοτεί παράλληλα την αλλαγή στον καθημερινό ρυθμό φωτός αφού το ξημέρωμα θα έρχεται νωρίτερα, ενώ η δύση του ηλίου θα σημειώνεται επίσης νωρίτερα, με αποτέλεσμα να σκοτεινιάζει πιο γρήγορα κατά τις απογευματινές ώρες.