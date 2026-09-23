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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Είναι ώρα να λειώσετε.... Ας είμαστε ρεαλιστές... Ο Αδάμ και η Εύα ήταν Έλληνες. Τέλος!

Σεπτεμβρίου 23, 2026

Ένας Γερμανός, ένας Γάλλος ,ένας Άγγλος και ένας Έλληνας σχολιάζουν έναν πίνακα του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο Ο Γερμανός λέει: ...



Ένας Γερμανός, ένας Γάλλος ,ένας Άγγλος και ένας Έλληνας σχολιάζουν έναν πίνακα του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο
Ο Γερμανός λέει: κοιτάξτε την τελειότητα στα σώματα… Εκείνη ψηλή και ευκίνητη, εκείνος μ’ αυτό το αθλητικό κορμί,τους καλογυμνασμένους μύες… Πρέπει να είναι Γερμανοί.





Αμέσως, ο Γάλλος αντέδρασε: Δεν το πιστεύω… Είναι ξεκάθαρος ο ερωτισμός που εκλύεται και απότις δυο φιγούρες…





Εκείνη τόσο θηλυκή… Αυτός τόσο ανδροπρεπής… Γνωρίζουν ότι σύντομα θα έλθει ο πειρασμός… Πρέπει να είναι Γάλλοι…

Κουνώντας αρνητικά το κεφάλι ο Άγγλος σχολιάζει…

Παρατηρείστε… Την ηρεμία στα πρόσωπά τους, την λεπτότητα στη στάση τους, την νηφαλιότητα της κίνησης… Μόνο Άγγλοι μπορεί να είναι..

Μετά από μερικές στιγμές συγκέντρωσης… Ο Έλληνας φώναξε: «Δεν συμφωνώ»!!!

Κοιτάξτε καλά!!! Ο Αδάμ ξεβράκωτος, ξυπόλητοι, κοιμούνται κάτω από ένα δέντρο, έχουν μόνο ένα φτωχό μήλο για να φάνε, δεν διαμαρτύρονται και επιπλέον οι μα@@@ες πιστεύουν ότι είναι στον Παράδεισο;

Αυτοί είναι Έλληνες!!!



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