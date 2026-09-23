Δεν είναι επιστράτευση... Γιατί έχουν αποσταλεί χιλιάδες φύλλα πορείας σε εφέδρους τις τελευταίες ημέρες

Χιλιάδες φύλλα πορείας έχουν αποσταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας επικαιροποίηση...

Χιλιάδες φύλλα πορείας έχουν αποσταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας επικαιροποίησης των επιστρατευτικών καταστάσεων και των αλλαγών που δρομολογούνται συνολικά στην εφεδρεία.Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν πρόκειται για γενική επιστράτευση, αλλά για την περιοδική επικαιροποίηση των στοιχείων και την προσαρμογή της εφεδρείας στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.Για τον καθορισμό των εφέδρων και των μονάδων στις οποίες αντιστοιχούν, εξετάζονται συγκεκριμένα δεδομένα, μεταξύ άλλων η ηλικία, ο τόπος διαμονής και οι ανάγκες πληρότητας των μονάδων, με στρατιωτικές πηγές να σημειώνουν πως στόχος είναι οι επιστρατευτικές καταστάσεις να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται περιοδικά, με την τελευταία ευρεία επικαιροποίηση να έχει γίνει το 2023.Για πρώτη φορά αποστολή μέσω gov.grΙδιαίτερο στοιχείο της τρέχουσας διαδικασίας είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ενημέρωση των εφέδρων. Για όσους έχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία μέσω gov.gr, η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, επιτρέποντας την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποστολή των σχετικών εγγράφων.Μέσω ΕΛΤΑ αποστέλλονται φύλλα πορείας μόνο σε περιπτώσεις εφέδρων των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέσω gov.gr. Πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις.