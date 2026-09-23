Τουρκική ΝΟΤΑΜ παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο, με «φερετζέ» την… προστασίας του περιβάλλοντος

Σε τροχιά ελεγχόμενης αλλά επικίνδυνης αεροναυτικής έντασης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με φόντο παράνομη τουρκική ΝΟΤΑΜ πάνω...



«Προστασία περιβάλλοντος»



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ορολογία που επιστρατεύει η Αγκυρα, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα και «φερετζέ» την περιβαλλοντική ανησυχία. Στο κείμενο της ΝΟΤΑΜ αναφέρεται προκλητικά ότι το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και Αεροπορία θα πραγματοποιήσει πτήσεις για «αποστολές προστασίας περιβάλλοντος». Πρόκειται για μια προφανή προσπάθεια της Τουρκίας να ενδύσει τις γεωπολιτικές της διεκδικήσεις με έναν μανδύα οικολογικής ευαισθησίας, προκειμένου να δικαιολογήσει τη μακροχρόνια παρουσία των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας της πάνω από το Αιγαίο. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς επανέρχεται και «κουμπώνει» με τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που έχει μονομερώς εξαγγείλει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.



Η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από κατακόρυφη αύξηση της νευρικότητας, με την Τουρκία να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Ηδη, η Αγκυρα έχει σε εξέλιξη τη μεγάλη ναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος», ενώ η ένταση χτυπά κόκκινο στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο λόγω των τουρκικών απειλών για τη διεξαγωγή ερευνών πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου Κρήτης – Κύπρου. tanea.gr

Η Αγκυρα προχώρησε στην έκδοσή της μονομερώς, δεσμεύοντας πέντε εκτεταμένες περιοχές και αεροδιαδρόμους από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 27 Οκτωβρίου 2026 από Βορρά προς Νότο με τη μεγαλύτερη από τις περιοχές να φτάνει αρκετά κοντά ακόμα και στην Εύβοια.Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς υπήρξε ακαριαία, εκδίδοντας αντι-ΝΟΤΑΜ και καθιστώντας σαφές στη διεθνή κοινότητα ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι διαθέσιμες για στρατιωτικές δραστηριότητες.Οι έξι αεροπορικές διαδρομές και οι πέντε περιοχές που επιχειρεί να δεσμεύσει η Τουρκία για την Αεροπορία και τον Ναυτικό της, έχουν χαραχθεί με χειρουργική ακρίβεια καθώς στο σύνολό τους εισβάλλουν παράνομα στη ζώνη μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου γύρω από νησιά όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, οι Ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών δυτικά της Καλύμνου και της Λέρου.Η Αγκυρα, αρνούμενη να αναγνωρίσει την ελληνική κυριαρχία βάσει διεθνών συνθηκών, επιχειρεί να επιβάλει de facto την αποδόμηση του ελληνικού εναέριου χώρου ακόμη μία φορά, μόνο που τώρα η συγκυρία είναι ακόμα πιο δύσκολη.