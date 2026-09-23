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Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη

Σεπτεμβρίου 23, 2026

  Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης, γιατρός, της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σύμφ...

 



Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης, γιατρός, της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του 58χρονου βρέθηκε από συναδέλφους του λίγο μετά τις 8 το πρωί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αιφνίδιο θάνατο.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτουν ίχνη που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η σορός του γιατρού μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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