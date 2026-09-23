Αυτά είναι τα Ελληνικά όπλα από το 1830 μέχρι σήμερα που έκαναν την Ελλάδα μεγάλη - ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελλάδα όπως την γνωρίζουμε σήμερα από το 1830 που ιδρύθηκε το νέο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα έχει τετραπλασιαστεί σε έκταση. Δεν έγ...

Η Ελλάδα όπως την γνωρίζουμε σήμερα από το 1830 που ιδρύθηκε το νέο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα έχει τετραπλασιαστεί σε έκταση.Δεν έγιναν όλα μόνα τους.Χρειάστηκαν ποταμοί αίματος και χάθηκαν ολόκληρες γενιές Ελλήνων για να είναι σημερα, η κυρίαρχη δύναμη της νότιας Βαλκανικής.Δια των όπλων μεγάλωσε το ελληνικό κράτος, όπως όλα τα κράτη του πλανήτη.Αξίζει να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με τα βασικά όπλα που χρησιμοποίησαν οι Ελληνικοί Στρατοί από το 1830 μέχρι τις ημέρες μας. Τα «εργαλεία» της Ελληνικής κυριαρχίας μετά από αιώνες σκλαβιάς.