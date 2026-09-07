7 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΠΛΑ τα οποία δεν μάθαμε ποτέ ότι υπάρχουν... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

«Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς»... …είχε πει ο Ηράκλειτος, και δικαιολογημένα, καθώς, ως γνωστόν, ο πόλεμος (ή η αν...
«Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς»...
…είχε πει ο Ηράκλειτος, και δικαιολογημένα, καθώς, ως γνωστόν, ο πόλεμος (ή η αντιπαράθεση/ αγώνας επιβίωσης γενικότερα) αποτελεί ένα από τα «αθλήματα» στα οποία διαπρέπει από αρχαιοτάτων χρόνων η ανθρωπότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το «Beyond Science» του YouTube παρουσιάζει επτά απίστευτα αρχαία όπλα, για τα οποία είναι πολύ πιθανόν να μην είχατε ακούσει ποτέ:
Από μεσαιωνικές κινεζικές ρουκέτες με μορφή πουλιών μέχρι την αρπάγη του Αρχιμήδη, για την ανατροπή των ρωμαϊκών πολεμικών πλοίων που πολιορκούσαν τις Συρακούσες, «χειροβομβίδες» με δηλητηριώδη φίδια, τη χρήση πτωμάτων ως βλημάτων για καταπέλτες σε πολιορκίες (ως όπλο ψυχολογικού πολέμου, αλλά και ως εστίες μολύνσεων), κυψέλες μελισσών ως όπλα και γάτες…βομβιστές αυτοκτονίας.
Λόγω Ελληνικού ενδιαφέροντος, αξίζει μια επιπλέον ματιά στην αρπάγη του Αρχιμήδη:
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