7 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΠΛΑ τα οποία δεν μάθαμε ποτέ ότι υπάρχουν... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ













Οι πολεμικές συγκρούσεις αποτελούσαν ανέκαθεν «καταλύτη» τεχνολογικής προόδου, καθώς ήταν πάντα πιο εύκολη η δημιουργία αποτελεσματικότερων μέσων με στόχο τον θάνατο και την καταστροφή, παρά για οτιδήποτε άλλο- και απόδειξη για αυτό είναι αμέτρητα «πρωτοποριακά» όπλα ανά τους αιώνες, τα οποία καθόρισαν την πορεία συγκρούσεων και κατ’επέκτασιν της ιστορίας.Σε αυτό το πλαίσιο, το «Beyond Science» του YouTube παρουσιάζει επτά απίστευτα αρχαία όπλα, για τα οποία είναι πολύ πιθανόν να μην είχατε ακούσει ποτέ:Από μεσαιωνικές κινεζικές ρουκέτες με μορφή πουλιών μέχρι την αρπάγη του Αρχιμήδη, για την ανατροπή των ρωμαϊκών πολεμικών πλοίων που πολιορκούσαν τις Συρακούσες, «χειροβομβίδες» με δηλητηριώδη φίδια, τη χρήση πτωμάτων ως βλημάτων για καταπέλτες σε πολιορκίες (ως όπλο ψυχολογικού πολέμου, αλλά και ως εστίες μολύνσεων), κυψέλες μελισσών ως όπλα και γάτες…βομβιστές αυτοκτονίας.Λόγω Ελληνικού ενδιαφέροντος, αξίζει μια επιπλέον ματιά στην αρπάγη του Αρχιμήδη: