Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Συνελήφθη 14χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του στα Βριλήσσια και τον τραυμάτισε σοβαρά

Σεπτεμβρίου 19, 2026

  Άγριο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στα Βριλήσσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρετ...

 



Άγριο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε και κλώτσησε έναν συμμαθητή του, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί σοβαρά. 

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ο νεαρός αναμένεται να περάσει αύριο αυτόφωρο.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)