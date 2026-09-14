Συνελήφθη 14χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του στα Βριλήσσια και τον τραυμάτισε σοβαρά

Άγριο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στα Βριλήσσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρετ...





Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.



Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.



Ο νεαρός αναμένεται να περάσει αύριο αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε και κλώτσησε έναν συμμαθητή του, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί σοβαρά.