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Συνελήφθη ζευγάρι αλλοδαπών που επιτέθηκε σε 74χρονο και του άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό στον Άγιο Παντελεήμονα

Σεπτεμβρίου 19, 2026

  Θύμα ληστείας έπεσε 74χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα με τους δράστες να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας Δ...

 



Θύμα ληστείας έπεσε 74χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα με τους δράστες να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Ειδικότερα, ένα ζευγάρι αλλοδαπών, 19χρονος και 23χρονη, προσέγγισαν έναν 74χρονο που περπατούσε στον δρόμο στον Άγιο Παντελεήμονα και με χρήση βίας τού άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Αμέσως οι περίοικοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί περιπολικού συνέλαβαν την 23χρονη, ενώ στη συνέχεια, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 19χρονο σε κοντινή απόσταση και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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