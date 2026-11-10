Συνεχίζουν τις παραβιάσεις τα τουρκικά UAV & ATR στο Αιγαίο…Εμείς απλά τα «καταγράφουμε»

Συνεχίζουν το κρεσέντο των προκλήσεων οι Τούρκοι στο Αιγαίο, με νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Συγκεκριμένα 5 UAV και 2 ATR...

Συνεχίζουν το κρεσέντο των προκλήσεων οι Τούρκοι στο Αιγαίο, με νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.Συγκεκριμένα 5 UAV και 2 ATR προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις και 2 παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.Η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την ένταση στο Αιγαίο, τις τελευταίες ημέρες, μετά από τις διπλωματικές επιτυχίες της Αθήνας.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 09η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ>ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (5 UAV και 1 ATR-72)ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 6ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 7 (5 από τα UAV και 2 από το ATR-72)ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2 (από τα UAV)ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –ΠΕΡΙΟΧΗ : Κεντρικό και Νοτιοανατολικό ΑιγαίοΤα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.