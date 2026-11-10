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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Συνεχίζουν τις παραβιάσεις τα τουρκικά UAV & ATR στο Αιγαίο…Εμείς απλά τα «καταγράφουμε»

Νοεμβρίου 10, 2026

  Συνεχίζουν το κρεσέντο των προκλήσεων οι Τούρκοι στο Αιγαίο, με νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Συγκεκριμένα 5 UAV και 2 ATR...

 



Συνεχίζουν το κρεσέντο των προκλήσεων οι Τούρκοι στο Αιγαίο, με νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Συγκεκριμένα 5 UAV και 2 ATR προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις και 2 παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την ένταση στο Αιγαίο, τις τελευταίες ημέρες, μετά από τις διπλωματικές επιτυχίες της Αθήνας.


ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 09η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ>

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (5 UAV και 1 ATR-72)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 6

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 7 (5 από τα UAV και 2 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2 (από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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