Οι δοκιμές έγιναν στις 21 Οκτωβρίου 2026 στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος και ανακοινώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό δύο ημέρες αργότερα. Οι εκτ...

Οι δοκιμές έγιναν στις 21 Οκτωβρίου 2026 στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος και ανακοινώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό δύο ημέρες αργότερα. Οι εκτοξεύσεις SPIKE NLOS και ER από τις δύο κατηγορίες σκαφών ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην αξιοποίηση του νέου οπλισμού.Οι βολές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης με το Ισραήλ, με συμμετοχή ελληνικών μονάδων επιφανείας, υποβρυχίων, ελικοπτέρων του Ναυτικού, μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο ισραηλινών πλοίων κατευθυνόμενων βλημάτων. Πλοίο-στόχος ήταν η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» F-463, η οποία βυθίστηκε στη συνέχεια από τορπίλη SUT που εκτόξευσε υποβρύχιο.Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα βρίσκεται στον συνδυασμό δύο διαφορετικών όπλων με δύο διαφορετικές κατηγορίες σκαφών. Οι κανονιοφόροι αποκτούν το μεγαλύτερης εμβέλειας SPIKE NLOS, ενώ για τα Mark V έχει επιλεγεί η μικρότερη οικογένεια SPIKE ER. Η αναβάθμιση αξιοποιεί μονάδες που ήδη υπηρετούν στον Στόλο και έχουν διακριτούς ρόλους στην επιτήρηση και στις ειδικές επιχειρήσεις.Το πρώτο σκέλος αφορά τις «Μαχητής» Ρ-266, «Νικηφόρος» Ρ-267, «Αήττητος» Ρ-268 και «Κραταιός» Ρ-269. Πρόκειται για πλοία ελληνικής σχεδίασης και ναυπήγησης, που εντάχθηκαν σταδιακά από το 2003 έως το 2005. Το Πολεμικό Ναυτικό καταγράφει πλέον το SPIKE NLOS στον οπλισμό και των τεσσάρων.Με μήκος 56,5 μέτρα, εκτόπισμα 575 τόνων και ταχύτητα 21–22 κόμβων, οι κανονιοφόροι αυτές έχουν συνδεθεί με την παρουσία και την επιτήρηση στο Ανατολικό Αιγαίο. Διατηρούν το πυροβόλο των 76 χιλιοστών και αποκτούν ένα επιπλέον μέσο προσβολής στόχων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, με καθοδήγηση μέχρι την τελική φάση της πτήσης.Η αναβάθμιση βασίζεται στο πρυμναίο Typhoon MLS-NLOS, με εκτοξευτή χωρητικότητας έως οκτώ βλημάτων. Για το σύγχρονο Naval SPIKE NLOS, η ισραηλινή Rafael ανακοινώνει μέγιστη ναυτική εμβέλεια έως 32 χιλιόμετρα και δυνατότητα εμπλοκής στόχων τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Η χωρητικότητα του εκτοξευτή περιγράφει τις διαθέσιμες θέσεις βλημάτων και όχι το συνολικό απόθεμα κάθε πλοίου.Το NLOS σημαίνει Non-Line-of-Sight, δηλαδή πέρα από την άμεση γραμμή θέασης. Με απλά λόγια, ο στόχος δεν χρειάζεται να είναι ορατός απευθείας από το πλοίο που εκτοξεύει τον πύραυλο. Το σύστημα χρησιμοποιεί ηλεκτροοπτικό αισθητήρα και υπέρυθρη απεικόνιση για λειτουργία ημέρα και νύχτα, ενώ μεταφέρει εικόνα στον χειριστή κατά την πτήση.Αυτό επιτρέπει στον χειριστή να παρακολουθεί την εξέλιξη της εμπλοκής, να αλλάζει στόχο ή να διακόπτει την αποστολή, εφόσον χρειαστεί. Η αξία του συστήματος βρίσκεται επομένως και στον έλεγχο της βολής: η εικόνα από τον αισθητήρα του βλήματος επιτρέπει επανεκτίμηση ακόμη και μετά την εκτόξευση.Η νεότερη γενιά της οικογένειας NLOS, όπως την παρουσιάζει η κατασκευάστρια, προσφέρει επίσης έλεγχο πολλαπλών βλημάτων, μεταβίβαση του ελέγχου σε άλλη πλατφόρμα και αξιοποίηση εικόνας στόχου από εξωτερικούς αισθητήρες. Η εφαρμογή αυτών των λειτουργιών σε έναν στόλο εξαρτάται από τη συγκεκριμένη έκδοση, τις διασυνδέσεις και την πιστοποίηση των συστημάτων του.Για το Αιγαίο, η δυνατότητα εμπλοκής πέρα από την άμεση οπτική επαφή έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της νησιωτικής γεωγραφίας. Μπορεί να διευρύνει τις επιλογές των μικρών μονάδων, εφόσον συνδυαστεί με αξιόπιστο εντοπισμό, αναγνώριση και μεταβίβαση στοιχείων στόχου. Το επιχειρησιακό όφελος προκύπτει από τη συνεργασία αισθητήρων, πληρωμάτων και όπλων, πέρα από τον αριθμό των χιλιομέτρων που αναγράφεται στις προδιαγραφές.Το δεύτερο σκέλος αφορά τα τέσσερα Mark V της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών: «Αίολος», «Αστραπή», «Έσπερος» και «Κένταυρος». Τα αμερικανικής προέλευσης σκάφη παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα το 2020 και αποδόθηκαν σταδιακά στον Στόλο μετά τις απαιτούμενες εργασίες επανενεργοποίησης.Εδώ οι διαστάσεις και οι επιδόσεις είναι διαφορετικές. Τα Mark V έχουν μήκος περίπου 24,8 μέτρα, εκτόπισμα 42,5 τόνων και ταχύτητα άνω των 45 κόμβων, δηλαδή πάνω από περίπου 83 χλμ./ώρα. Δύο πετρελαιοκινητήρες ισχύος 2.285 ίππων ο καθένας συνεργάζονται με δύο συστήματα υδροπρόωσης, υποστηρίζοντας την ταχεία μεταφορά και περισυλλογή ομάδων ειδικών επιχειρήσεων.Η προβλεπόμενη πυραυλική διαμόρφωση για τα Mark V περιλαμβάνει το Typhoon MLS-ER με τέσσερις θέσεις για SPIKE ER2. Η ενσωμάτωση απαιτούσε παρεμβάσεις στη διαρρύθμιση, στις βάσεις και στα συστήματα του σκάφους, ώστε ο νέος οπλισμός να συνδυαστεί με την κύρια αποστολή του. Οι βολές του Οκτωβρίου επιβεβαίωσαν στην πράξη τη δυνατότητα εκτόξευσης SPIKE από Mark V.Ο ER2 είναι μικρότερος και ελαφρύτερος από τον NLOS, με βάρος περίπου 34 κιλά. Η εμβέλειά του φτάνει έως τα 10 χιλιόμετρα από πλατφόρμα επιφανείας, ενώ τα 16 χιλιόμετρα που αναφέρει η κατασκευάστρια αφορούν εκτόξευση από ελικόπτερο. Διαθέτει ημερήσιους και υπέρυθρους αισθητήρες και δυνατότητα αλλαγής στόχου ή διακοπής της αποστολής κατά την πτήση.Στις εφαρμογές επιφανείας, ο ER2 χρησιμοποιεί ζεύξη δεδομένων μέσω οπτικής ίνας, όπως εξηγεί η Rafael. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη μεταφορά εικόνας και την παρέμβαση του χειριστή στην εμπλοκή. Για τα Mark V, το πρακτικό αποτέλεσμα είναι η προσθήκη κατευθυνόμενων πυρών ακριβείας στις δυνατότητες υποστήριξης των ειδικών επιχειρήσεων.Η προμήθεια συνδέεται με τις διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας–Ισραήλ που υπογράφηκαν στις 10 Απριλίου 2023. Το συνολικό πακέτο SPIKE είχε ανακοινωθεί στα περίπου 370 εκατ. ευρώ και καλύπτει χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές εφαρμογές. Το ποσό αφορά συνεπώς το ευρύτερο πρόγραμμα, με τη ΓΔΑΕΕ να κατονομάζει χωριστά τον εξοπλισμό των κανονιοφόρων τύπου «Μαχητής» και των Mk-V.Στο βιομηχανικό σκέλος, το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε ανακοινώσει το 2023 συμμετοχή εγχώριων εταιρειών περίπου 30 εκατ. ευρώ σε υλικά και υπηρεσίες για τα τρία προγράμματα SPIKE, καθώς και συμμετοχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της κατασκευάστριας. Η πρόβλεψη αυτή προσθέτει ελληνικό βιομηχανικό ενδιαφέρον στην προμήθεια.Η συνεργασία Αθήνας και Ισραήλ διευρύνθηκε μέσα στο 2026 με τη συμφωνία για τα συστήματα πυραυλικού πυροβολικού PULS, περίπου 650 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκε στις 6 Απριλίου, και με την υπογραφή της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στις 31 Αυγούστου, προϋπολογισμού 3,035 δισ. ευρώ. Πρόκειται για χωριστά προγράμματα, με διαφορετικές αποστολές και χρονοδιαγράμματα.Με τις επιτυχείς βολές, η αναβάθμιση απέκτησε πρακτικό αποτέλεσμα πάνω στις ελληνικές πλατφόρμες. Οι μικρές μονάδες αποκτούν περισσότερες επιλογές για αποστολές που απαιτούν κατευθυνόμενα πυρά και έλεγχο της εμπλοκής.