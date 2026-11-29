Στις 24 Νοεμβρίου 1971, ένας άνδρας ο οποίος συστήθηκε ως Νταν Κούπερ, έφτασε απαρατήρητος στο γκισέ των αερογραμμών ‘’Northwest Orient...







Στις 24 Νοεμβρίου 1971, ένας άνδρας ο οποίος συστήθηκε ως Νταν Κούπερ, έφτασε απαρατήρητος στο γκισέ των αερογραμμών ‘’Northwest Orient’’ στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Αγόρασε εισιτήριο χωρίς επιστροφή, για την πτήση 305 με προορισμό τη Ουάσινγκτον και έτσι ξεκίνησε ένα από τα μεγάλα και άλυτα μυστήρια αεροπειρατείας στην ιστορία του FBI. Ο Κούπερ εμφανίστηκε ως ένας ήσυχος και καλοκάγαθος άνδρας.



Φορούσε κοστούμι, μαύρη γραβάτα και λευκό πουκάμισο. Παρήγγειλε ποτό και περίμενε να απογειωθεί το αεροπλάνο. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και ενώ το αεροσκάφος βρίσκονταν στον αέρα, ο Κούπερ φώναξε μια αεροσυνοδό. Φορούσε κοστούμι, μαύρη γραβάτα και λευκό πουκάμισο. Παρήγγειλε ποτό και περίμενε να απογειωθεί το αεροπλάνο. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και ενώ το αεροσκάφος βρίσκονταν στον αέρα, ο Κούπερ φώναξε μια αεροσυνοδό.





Το σημείωμα και η απειλή για βόμβα





Το εισιτήριο που έβγαλε ο Νταν Κούπερ Της έδωσε ένα σημείωμα, στο οποίο επισήμαινε ότι μέσα στη χειραποσκευή του είχε βόμβα. Στη συνέχεια της ζήτησε να καθίσει στη διπλανή θέση, που ήταν άδεια. Η αεροσυνοδός τα έχασε και δεν ήξερε πως να αντιδράσει.



Μην έχοντας άλλη επιλογή, έκανε ό,τι της ζήτησε. Ο Κούπερ άνοιξε λίγο την τσάντα του και της έδειξε καλώδια και χρωματιστά κουμπιά, για να την τρομοκρατήσει. Στη συνέχεια απαίτησε από την κοπέλα να γράψει αυτά που θα της πει, για να τα δώσει στον πιλότο. Έτσι κι έγινε. Η κοπέλα πήγε στον πιλότο το σημείωμα το οποίο έγραφε ότι έπρεπε να παραχωρηθούν στον Κούπερ τέσσερα αλεξίπτωτα και το ποσό των 200.000 δολαρίων.





Η πτώση του Κούπερ με αλεξίπτωτο





Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Σιάτλ, ο αεροπειρατής αντάλλαξε τους 36 επιβαίνοντες με τα χρήματα και τα αλεξίπτωτα.



Κράτησε ορισμένα από τα μέλη του προσωπικού και το αεροσκάφος απογειώθηκε, με προορισμό, αυτή τη φορά, το Μεξικό. Γύρω στις 8 το βράδυ, κοντά στην περιοχή Ρενό, ο Κούπερ έκανε την πιο απρόσμενη κίνηση. Φόρεσε αλεξίπτωτο και πήδηξε από την πίσω πλευρά του αεροπλάνου, έχοντας επάνω του τα 200.000 δολάρια. Οι κυβερνήτες του σκάφους προσγειώθηκαν ομαλά και με ασφάλεια, αλλά ο Κούπερ είχε εξαφανιστεί μέσα στη νύχτα. Ο Νταν Κούπερ έβγαλε τη γραβάτα του πριν πέσει από το αεροπλάνο





Οι έρευνες



