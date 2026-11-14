Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK): Η ειρηνευτική διαδικασία με την Τουρκία έχει βαλτώσει ή έχει παγώσει

Το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε την Παρασκευή 13/11 ότι εκκένωσε περισσότερες από 10 στρατιωτικές θέσεις κοντά στα σύνορα τ...

Το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε την Παρασκευή 13/11 ότι εκκένωσε περισσότερες από 10 στρατιωτικές θέσεις κοντά στα σύνορα της Τουρκίας κατά τους τελευταίους δύο μήνες και ότι δεν διατηρεί πλέον δυνάμεις πλησίον τουρκικών στρατιωτικών βάσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την προώθηση της εν εξελίξει ειρηνευτικής διαδικασίας με την Άγκυρα.Η οργάνωση κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας ότι δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προχωρήσει η διαδικασία.Σε ανακοίνωσή της, η ηγεσία του PKK ανέφερε ότι εκκενώθηκαν περισσότερα από 10 σπήλαια που χρησιμοποιούνταν ως θέσεις μάχης κοντά στα τουρκικά σύνορα, ενώ «εν υπνώσει» πυρήνες που είχαν προηγουμένως ως βάση μεγάλες τουρκικές πόλεις μετεγκαταστάθηκαν στις «Αμυντικές Περιοχές της Μηδίας», το προπύργιο του PKK στην ιρακινή Περιφέρεια του Κουρδιστάν.«Δεν έχουμε πλέον ούτε μία στρατιωτική δύναμη σταθμευμένη κοντά στα σύνορα της Τουρκίας ή στις στρατιωτικές θέσεις όπου είναι αναπτυγμένος ο τουρκικός στρατός», αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το προσκείμενο στο PKK ειδησεογραφικό πρακτορείο ANF.Η οργάνωση υποστήριξε ότι το τουρκικό κράτος και ο στρατός δεν μπορούν πλέον να ισχυρίζονται ότι αυτή συνιστά στρατιωτική απειλή, τονίζοντας ότι η παύση των εχθροπραξιών διασφαλίστηκε όχι μόνο μέσω μιας εθελοντικής απόφασης, αλλά και μέσω της απόσυρσης των δυνάμεών της από περιοχές κοντά σε τουρκικές στρατιωτικές θέσεις.Το PKK ανακοίνωσε την αποχώρηση όλων των μαχητών του από το τουρκικό έδαφος τον Οκτώβριο, έπειτα από την ψήφιση νομοθεσίας στο τουρκικό κοινοβούλιο που χορηγεί αμνηστία σε ορισμένους μαχητές του PKK και ανοίγει τον δρόμο για την αποφυλάκιση χιλιάδων Κούρδων που κρατούνταν με την κατηγορία της διασύνδεσης με το PKK.Μετά την έκκληση του ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, τον Φεβρουάριο του 2025, η οργάνωση συγκάλεσε συνέδριο, ανακοίνωσε τη διάλυσή της και τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα της κατά της Τουρκίας, και έκαψε συμβολικά ορισμένα όπλα τον Ιούλιο του 2025.Παρά τα μέτρα αυτά, το PKK κατηγόρησε το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας ότι δεν ανταποκρίθηκε με συγκεκριμένες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.«Η αποτυχία της κυβέρνησης του AKP να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ως απάντηση στις ενέργειές μας έχει εγείρει αμφιβολίες στη διεθνή κοινή γνώμη και στον τουρκικό λαό σχετικά με τις προθέσεις του AKP», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.Προστίθεται δε ότι η αδυναμία της Άγκυρας να εφαρμόσει δημοκρατικά μέτρα που δεν απαιτούν νέα νομοθεσία τροφοδότησε εικασίες ότι η ειρηνευτική διαδικασία έχει βαλτώσει ή έχει παγώσει.«Έχουμε εκφράσει ξεκάθαρα την προθυμία μας να επιστρέψουμε στην Τουρκία και να συμμετάσχουμε στη δημοκρατική πολιτική ζωή.»Οι επιστροφές στην Τουρκία θα πραγματοποιηθούν μόλις θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο που θα το επιτρέπει αυτό», αναφέρεται.Το PKK υπογράμμισε ότι ο αφοπλισμός από μόνος του δεν θα επιλύσει τη μακροχρόνια κουρδική σύγκρουση, ζητώντας ευρύτερες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του κουρδικού ζητήματος.Μιλώντας την Πέμπτη 12/11 στον Ουέχμπε Ρόμι του δικτύου Ρουντάου (Rudaw), ο Τσενγκίζ Τσαντάρ, βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (Κόμμα DEM) της Τουρκίας, δήλωσε ότι η 27η Νοεμβρίου και οι αρχές Δεκεμβρίου θα είναι κρίσιμες ημερομηνίες για την ειρηνευτική διαδικασία, καθώς το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (MGK) της Τουρκίας αναμένεται να οριστικοποιήσει την αξιολόγησή του για τον αφοπλισμό του PKK, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προχωρήσει στη νομοθέτηση.«Εάν το MGK οριστικοποιήσει την έκθεσή του για τον αφοπλισμό στη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου και ο πρόεδρος Ερντογάν θέσει τον νόμο σε ισχύ, στις αρχές Δεκεμβρίου θα συσταθεί μια κοινοβουλευτική επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από 12 έως 13 μέλη, υπό την προεδρία του [προέδρου του κοινοβουλίου] Νουμάν Κουρτουλμούς», δήλωσε ο Τσαντάρ.Πρόσθεσε ότι ορισμένα μέλη του PKK θα μπορούσαν να παραμείνουν προσωρινά στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν προτού πρόσθετες νομικές ρυθμίσεις επιτρέψουν την επιστροφή τους στην Τουρκία.Η αμνηστία δεν περιλαμβάνει τους διοικητές του PKK.Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την πρόσφατη μεταγωγή του Οτσαλάν σε νεόδμητη πτέρυγα των φυλακών στο τουρκικό νησί Ιμραλί, όπου κρατείται από το 1999.Ο βουλευτής του Κόμματος DEM, Μιτχάτ Σαντζάρ, επιβεβαίωσε τη μεταγωγή νωρίτερα αυτόν τον μήνα και κάλεσε την Άγκυρα να επιταχύνει την ειρηνευτική διαδικασία.Ωστόσο, στελέχη του κόμματος τόνισαν ότι ο Οτσαλάν παραμένει φυλακισμένος και ότι η μεταγωγή δεν ικανοποιεί τα αιτήματα για μεγαλύτερη ελευθερία συμμετοχής του στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.