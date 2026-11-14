Υπόθεση μασαμπούκας... Η αλήθεια για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα: Σκηνές, πανάκριβες σοκολάτες, πολυτελή θαλασσινά

Από μπάρες σοκολάτας μέχρι εκλεκτά θαλασσινά, η Σοφία Τούπολεφ του τηλεοπτικού δικτύου C14 επισκέφθηκε το κύριο πέρασμα ανθρωπιστικής βοήθ...

Από μπάρες σοκολάτας μέχρι εκλεκτά θαλασσινά, η Σοφία Τούπολεφ του τηλεοπτικού δικτύου C14 επισκέφθηκε το κύριο πέρασμα ανθρωπιστικής βοήθειας του Ισραήλ προς τη Γάζα, προκειμένου να ανακαλύψει την αλήθεια σχετικά με το τι εισέρχεται στη Λωρίδα, πώς παραλαμβάνονται τα φορτία και τι συμβαίνει αφότου φύγουν από τα ισραηλινά χέρια.Ολόκληρα φορτηγά γεμάτα με μπάρες σοκολάτας Τουίκς (Twix), Σνίκερς (Snickers) και Μπάουντι (Bounty) βρίσκονται στοιβαγμένα στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, περιμένοντας τους εργάτες από τη Γάζα να τις μεταφέρουν εντός της Λωρίδας.Η αγγλόφωνη έκδοση του C14 μετέβη στο κύριο πέρασμα ανθρωπιστικής βοήθειας του Ισραήλ, στα νότια σύνορα δίπλα στη Ράφα, για να διαπιστώσει από πρώτο χέρι τι εισέρχεται στη Γάζα.Κούτες με αυγά, τσουβάλια με αλεύρι και συσκευασμένα τρόφιμα ήταν στοιβαγμένα δίπλα σε αραβικά γλυκά.Πιο πέρα, κιβώτια με εκλεκτές μαγειρεμένες γαρίδες και κατεψυγμένα πλοκάμια καλαμαριού ήταν έτοιμα προς παραλαβή, προϊόντα του είδους που θα περίμενε κανείς να βρει στον καταψύκτη ενός πολυτελούς σούπερ μάρκετ.Η ποικιλία αυτή καταδεικνύει το εύρος των προϊόντων που φτάνουν στο πέρασμα, από βασικά είδη διατροφής έως αγαθά που συνδέονται συνηθέστερα με το εμπορικό λιανεμπόριο.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί κατά πόσον τα φορτία σοκολάτας και θαλασσινών αποτελούσαν εμπορικές εισαγωγές, ανθρωπιστικές δωρεές ή κάποια άλλη κατηγορία αγαθών.Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία τους προσφέρει μια άμεση εικόνα μιας πτυχής του περάσματος που σπανίως αποτυπώνεται στην ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.Πώς λειτουργεί το πέρασμαΜόλις τακτοποιηθούν τα πάντα, το Ισραήλ σφραγίζει τη δική του πλευρά.Στη συνέχεια, εργάτες από τη Γάζα εισέρχονται από ξεχωριστή πύλη, φορτώνουν τα αγαθά και τα μεταφέρουν στη Λωρίδα.Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το Ισραήλ δεν έχει κανέναν έλεγχο ως προς το πού καταλήγει η βοήθεια ή ποιος την παραλαμβάνει τελικά.Ο διαχωρισμός μεταξύ των αγαθών που εισέρχονται στη Γάζα και εκείνων που φτάνουν τελικά στους αμάχους είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση της ανθρωπιστικής κατάστασης.Η παρουσία προμηθειών στο πέρασμα αποδεικνύει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν παραδοθεί από το Ισραήλ προς παραλαβή, αλλά δεν αποδεικνύει από μόνη της τον τρόπο διανομής τους, το αν φτάνουν στους προβλεπόμενους αποδέκτες τους ή σε ποια τιμή ενδέχεται να πωληθούν τελικά.Η COGAT, ο ισραηλινός αμυντικός φορέας που συντονίζει τη διοχέτευση βοήθειας στη Γάζα, δημοσίευσε πρόσφατα στοιχεία σχετικά με το σχέδιό της για την αντιμετώπιση του χειμώνα.Από την έναρξη του σχεδίου, περισσότερες από 93.000 σκηνές έχουν εισέλθει στη Γάζα, μαζί με πάνω από 8.200 φορτηγά που μετέφεραν μουσαμάδες, κουβέρτες, χειμερινά ρούχα και άλλες προμήθειες.Η COGAT αναφέρει ότι προωθεί επίσης έργα υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ολόκληρη τη Λωρίδα.



Ένας γνώριμος κύκλος



Τα στοιχεία αυτά έρχονται στη δημοσιότητα καθώς οι χειμερινές βροχοπτώσεις επιστρέφουν στη Γάζα.



Μαζί τους έρχεται και ένα κύμα δημοσιευμάτων που περιγράφουν πλημμυρισμένους καταυλισμούς σκηνών και κατηγορούν το Ισραήλ ότι εμποδίζει τη βοήθεια.



Η οικονομία της Γάζας εξαρτιόταν από την ανθρωπιστική βοήθεια πολύ πριν από την 7η Οκτωβρίου.



Ο πόλεμος της Χαμάς κατά του Ισραήλ βάθυνε αυτή την εξάρτηση, και το ερώτημα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τώρα ξεκινά στην άλλη πλευρά της πύλης, μόλις τα φορτηγά φύγουν από τα ισραηλινά χέρια.



Το ζήτημα δεν είναι απλώς πόση βοήθεια διασχίζει τα σύνορα, αλλά τι συμβαίνει στη συνέχεια: ποιος την παραλαμβάνει, πώς διανέμεται και αν οι άμαχοι που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την λαμβάνουν τελικά.



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