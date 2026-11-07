Πρώτη δοκιμαστική άφεση πυραύλου Meteor από το εσωτερικό του F-35B Lightning II

Το Γραφείο Προγράμματος του F-35 (JPO : Joint Program Office) και η MBDA ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, άφεση πυραύλου...





Ο πύραυλος Meteor που χρησιμοποιήθηκε ήταν δοκιμαστικός και δεν έφερε πολεμική κεφαλή. Στη διάρκεια της δοκιμής πιστοποιήθηκε η ομαλή απελευθέρωση του όπλου, ενώ η δοκιμή εντάσσεται στο πρόγραμμα ενσωμάτωσης του όπλου στα ιταλικά και βρετανικά F-35B (στην συγκεκριμένη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε F-35B των Αμερικανών Πεζοναυτών). Για το μέλλον έχουν προγραμματιστεί και άλλες δοκιμές.



Ο πύραυλος Meteor ενσωματώνει προωστικό σύστημα μεταβαλλόμενης ώσης, ενώ τo σύστημα καθοδήγησης του είναι προγραμματισμένο να επιλέγει τη συντομότερη διαδρομή προς το στόχο.





Το σύστημα Ramjet που χρησιμοποιεί μπαίνει σε λειτουργία πλεύσης (Cruise Mode), μετά την εκτόξευση και την αρχική του επιτάχυνση μέσω προωθητή (Booster), με σκοπό να εξοικονομηθεί στερεό καύσιμο για την τερματική φάση, όπου ο πύραυλος χρειάζεται κινητική ενέργεια για να ελιχθεί ή και να επιταχύνει, αν χρειαστεί, για να προλάβει ένα στόχο που προσπαθεί να διαφύγει. Επίσης, ο Meteor μπορεί να ανακατευθυνθεί σε εναλλακτικούς στόχους μέσω του αμφίδρομου συστήματος ζεύξης δεδομένων που διαθέτει.

Το Γραφείο Προγράμματος του F-35 (JPO : Joint Program Office) και η MBDA ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, άφεση πυραύλους αερομαχίας μεγάλου βεληνεκούς Meteor, από την εσωτερική καταπακτή μαχητικού αεροσκάφους F-35B Lightning II. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ.