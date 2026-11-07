Κρακοβία: Έξι οι νεκροί της ένοπλης επίθεσης και πάνω από 12 τραυματίες - Πολωνός ο δράστης

Ακόμη ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο της Κρακοβίας, στην Πολωνία, το μεσημέρι του Σα...

Krakow, Poland - Main Market Square. People running for their lives after the shooter opened fire from his car. Many dead and many injured. You can see the panic in this video. https://t.co/rRW4eRV26q — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 7, 2026

Ακόμη ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο της Κρακοβίας, στην Πολωνία, το μεσημέρι του Σαββάτου 7/11, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 6.Τουλάχιστον 15 είναι οι τραυματίες, ενώ τρεις από αυτούς είναι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άνδρας ντυμένος με στρατιωτική παραλλαγή, κράνος και καλυμμένο πρόσωπο, έτρεχε με ένα μαύρο αυτοκίνητο στους δρόμους γύρω από την κεντρική αγορά της πόλης και πυροβολούσε ανεξέλεγκτα όποιον έβρισκε μπροστά του με ένα τουφέκιΒίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο να τρέχει προσπαθώντας να κρυφτεί σε μαγαζιά, ενώ ο δράστης οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα.Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις πολωνικές αρχές, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και διασώστες να καταφθάνουν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τους τραυματίες και να διασφαλίσουν την περιοχή.Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, πυροβολώντας τον, ενώ σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας, έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.