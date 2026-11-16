ΒΑΡΤΑΝΙΑΝ: Η Ιστορία του Κατασκόπου Φάντασμα της ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ KGB...













defence-point.gr_ Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει ο φάκελος του σοβιετικού κατασκόπου που βρίσκεται πίσω από τη ματαίωση της απόπειρας των μυστικών υπηρεσιών των ναζί, για τη δολοφονία της «Μεγάλης τρόικας», στη Διάσκεψη της Τεχεράνης το 1943. Ούτε καν το όνομά του, δεν γνωστοποιείται.Παραμονές της 70ης επετείου της διάσκεψης της Τεχεράνης παρουσιάζουμε το νέο -μόλις πρόσφατα- ολοκληρωμένο βιβλίο του αναπληρωτή αρχισυντάκτη της Ροσσίσκαγια Γκαζέτα, Νικολάι Ντολγκοπόλοφ. Τα δυο προηγούμενα βιβλία του, που είχαν κυκλοφορήσει στο πλαίσιο της δημοφιλούς στη Ρωσία σειράς