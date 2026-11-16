ΒΑΡΤΑΝΙΑΝ: Η Ιστορία του Κατασκόπου Φάντασμα της ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ KGB...

defence-point.gr_ Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει ο φάκελος του σοβιετικού κατασκόπου που βρίσκεται πίσω από τη ματαίωση της απόπειρας τω...
defence-point.gr_ Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει ο φάκελος του σοβιετικού κατασκόπου που βρίσκεται πίσω από τη ματαίωση της απόπειρας των μυστικών υπηρεσιών των ναζί, για τη δολοφονία της «Μεγάλης τρόικας», στη Διάσκεψη της Τεχεράνης το 1943. Ούτε καν το όνομά του, δεν γνωστοποιείται.
«Η ζωή εκπληκτικών ανθρώπων» από τον εκδοτικό οίκο «Molodáya Gvárdya», έγιναν best seller. Οι ήρωες σε αυτά, ήταν ο συνταγματάρχης Άμπελ Φίσερ και ο Άγγλος Κιμ Φίλμπι.
Το βιβλίο «Γκεβόρκ Βαρτανιάν» είναι αφιερωμένο στον Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, «παράνομο» κατάσκοπο (χωρίς διπλωματική κάλυψη ή άλλου είδους καλύψεις), ο οποίος απεβίωσε και στη σύζυγό του Γκοάρ. Αυτοί θεωρούνταν ως το πιο επιτυχημένο στην ιστορία ζευγάρι «παράνομων» κατασκόπων.
Για τον Βαρτανιάν δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα, αλλά έχει αναγνωριστεί ότι έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην αποσόβηση της δολοφονικής απόπειρας της Ναζιστικής Γερμανίας κατά της «Μεγάλης τρόικας» στη Διάσκεψη της Τεχεράνης το 1943.... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Το βιβλίο «Γκεβόρκ Βαρτανιάν» είναι αφιερωμένο στον Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, «παράνομο» κατάσκοπο (χωρίς διπλωματική κάλυψη ή άλλου είδους καλύψεις), ο οποίος απεβίωσε και στη σύζυγό του Γκοάρ. Αυτοί θεωρούνταν ως το πιο επιτυχημένο στην ιστορία ζευγάρι «παράνομων» κατασκόπων.
Για τον Βαρτανιάν δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα, αλλά έχει αναγνωριστεί ότι έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην αποσόβηση της δολοφονικής απόπειρας της Ναζιστικής Γερμανίας κατά της «Μεγάλης τρόικας» στη Διάσκεψη της Τεχεράνης το 1943.... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
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