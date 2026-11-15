Τροχαία: 15 συλλήψεις οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ... Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

Συνολικά 42 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 15 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένη...

Συνολικά 42 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 15 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένης εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.Η δράση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας, εκτυλίχθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Νοεμβρίου 2026 έως σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν 39.031 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, με το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων να διαμορφώνεται μόλις στο 0,80% επί του συνόλου.Ως αποτέλεσμα, βεβαιώθηκαν 311 παραβάσεις, ενώ οι 15 οδηγοί που συνελήφθησαν παρουσίασαν συγκέντρωση αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l.Παράλληλα, καταγράφηκαν 11.382 επιπλέον παραβάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση σηματοδοτών και η στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Στο πλαίσιο των μέτρων, ακινητοποιήθηκαν 1.058 οχήματα –εκ των οποίων τα 193 απομακρύνθηκαν με γερανό– ενώ αφαιρέθηκαν 1.475 άδειες ικανότητας οδήγησης και 455 άδειες κυκλοφορίας. Όπως επισημαίνεται, οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.