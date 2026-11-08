Γιατι πανηγυρίζουν; «Κρύο ντους για την Αθήνα! Το σχέδιο της Ελλάδας ματαιώθηκε από την Τουρκία», λέει η Hürriyet

Το σχεδιαζόμενο project διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει καθυστερήσει λόγω των αντιρρήσεων της Τ...
Το σχεδιαζόμενο project διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει καθυστερήσει λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία της.
Για να επιτραπεί στο γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo να συνεχίσει τις εργασίες του, η κυβέρνηση του Παρισιού επικοινώνησε με την Άγκυρα, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία γραπτής κοινοποίησης και αδειοδότησης. Αυτή η κίνηση της Γαλλίας έχει πυροδοτήσει συζήτηση στην Αθήνα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι αντιρρήσεις της Τουρκίας σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία της στην Ανατολική Μεσόγειο πυροδότησαν μια νέα διπλωματική διαδικασία στο κοινό έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Έχει αναφερθεί ότι η κυβέρνηση του Παρισιού επικοινώνησε με την Άγκυρα για να επιτρέψει στο γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo να επαναλάβει τις δραστηριότητές του.
Η εφημερίδα Καθημερινή της Ελλάδας ανέφερε ότι η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Άγκυρα, Ιζαμπέλ Ντυμόν, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το ζήτημα της επίσημης γραπτής ειδοποίησης προς την Τουρκία πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε ερευνητικών δραστηριοτήτων ήταν βασικό θέμα συζήτησης. Η Άγκυρα φέρεται να ζήτησε να της κοινοποιηθούν εκ των προτέρων το εύρος και οι συντεταγμένες των εργασιών.
Ελληνο-Τουρκικές Σχέσει
Η Γαλλία θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία
Γαλλική πηγή, μιλώντας στην Καθημερινή, δήλωσε ότι τα μέρη είχαν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό ως προς το περιεχόμενο της διπλωματικής αλληλογραφίας. Η πηγή πρόσθεσε ότι, κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας, η διαδικασία θα προχωρήσει μέσω επίσημης αλληλογραφίας και έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Έχουμε σχεδόν καταλήξει σε συμφωνία για το πώς θα διατυπωθεί η δήλωση. Θα απαντήσουμε στην διπλωματική αλληλογραφία. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα αίτημα για άδεια που πρέπει να χορηγηθεί από την Τουρκία και θα απαντήσουμε αναλόγως. Το αίτημά μας σε αυτό το θέμα ήταν όλα να προχωρήσουν ομαλά μέσω διπλωματικών οδών».
Διπλωματική πηγή προσκείμενη στην Τουρκία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Άγκυρα θα εξέταζε μια γραπτή αίτηση από τη Γαλλία ως αίτημα για άδεια. Η Τουρκία έχει στείλει μήνυμα ότι μπορεί να παρέμβει ξανά στις ερευνητικές δραστηριότητες εάν δεν επιτευχθεί η απαραίτητη επικοινωνία μέσω διπλωματικών οδών.
Η πρωτοβουλία της Γαλλίας δημιούργησε Σοκ στην Αθήνα
Η άμεση επαφή της Γαλλίας με την Άγκυρα έχει πυροδοτήσει νέες συζητήσεις στην Ελλάδα. Αναλύσεις που δημοσιεύονται τον ελληνικό Τύπο αμφισβητούν τι σημαίνει το γραπτό αίτημα της παρισινής κυβέρνησης προς την Τουρκία για τις διεκδικήσεις της Άγκυρας για την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αναλύσεις στον ελληνικό τύπο υποδηλώνουν ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τους ισχυρισμούς της Τουρκίας σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλάσσιων Χωρών Τουρκίας-Λιβύης του 2019. Στην Αθήνα, υπάρχει επίσης συζήτηση για το πώς οι άμεσες συνομιλίες της Γαλλίας με την Άγκυρα θα επηρεάσουν τη διπλωματική θέση της Ελλάδας.
Ωστόσο η ελληνική εφημερίδα Καθημερινή ανέφερε ότι το γραπτό αίτημα της Γαλλίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να σημαίνει αναγνώριση των διεκδικήσεων της Άγκυρας για την υφαλοκρηπίδα και της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Η εφημερίδα ισχυρίστηκε επίσης ότι η κυβέρνηση της Αθήνας έμεινε εκτός αυτής της διπλωματικής διαδικασίας.
Η απάντηση προς την Ελλάδα ήταν άμεση
Η Ελλάδα εξέδωσε ειδοποίηση NAVTEX για την επανενεργοποίηση ενός ερευνητικού σκάφους στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector (GSI), το οποίο προβλέπει τη δημιουργία υποθαλάσσιας ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ελληνο-Τουρκικές Σχέσεις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σταθμού NAVTEX του Ηρακλείου, το Abeille Marengo είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει έρευνα κατά μήκος της καθορισμένης διαδρομής μεταξύ 6 Νοεμβρίου 2026 και 6 Μαρτίου 2027. Ωστόσο, η Τουρκία απάντησε στην ανακοίνωση της Ελλάδας μέσω του Σταθμού NAVTEX της Αττάλειας.
Η NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία ανέφερε ότι ένα μέρος της ερευνητικής περιοχής εμπίπτει εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας που η Άγκυρα κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.
Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσης γραπτή δήλωση σχετικά με τις δραστηριότητες του πλοίου υπό γαλλική σημαία. Η δήλωση ανέφερε ότι το πλοίο σχεδίαζε να διεξάγει μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια επιστημονική έρευνα εντός της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας .
Επιπλέον, ανέφερε ότι οι μη εξουσιοδοτημένες προειδοποιήσεις πλοήγησης που εκδόθηκαν από την Ελλάδα και την Κύπρο είχαν ακυρωθεί από την Τουρκία και ότι η απαραίτητη διαδικασία συναίνεσης για τις δραστηριότητες του πλοίου δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.
Η ανακοίνωση του υπουργείου περιελάμβανε τα εξής:
«Η διαδικασία σχετικά με την απόκτηση της απαιτούμενης συναίνεσης από τη χώρα μας, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, για το μέρος της δραστηριότητας που το σκάφος σχεδιάζει να ασκήσει εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό στην περιοχή».
Hürriyet Gazetesi
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