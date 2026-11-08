Γιατι πανηγυρίζουν; «Κρύο ντους για την Αθήνα! Το σχέδιο της Ελλάδας ματαιώθηκε από την Τουρκία», λέει η Hürriyet

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σταθμού NAVTEX του Ηρακλείου, το Abeille Marengo είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει έρευνα κατά μήκος της καθορισμένης διαδρομής μεταξύ 6 Νοεμβρίου 2026 και 6 Μαρτίου 2027. Ωστόσο, η Τουρκία απάντησε στην ανακοίνωση της Ελλάδας μέσω του Σταθμού NAVTEX της Αττάλειας.Η NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία ανέφερε ότι ένα μέρος της ερευνητικής περιοχής εμπίπτει εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας που η Άγκυρα κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσης γραπτή δήλωση σχετικά με τις δραστηριότητες του πλοίου υπό γαλλική σημαία. Η δήλωση ανέφερε ότι το πλοίο σχεδίαζε να διεξάγει μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια επιστημονική έρευνα εντός της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας .Επιπλέον, ανέφερε ότι οι μη εξουσιοδοτημένες προειδοποιήσεις πλοήγησης που εκδόθηκαν από την Ελλάδα και την Κύπρο είχαν ακυρωθεί από την Τουρκία και ότι η απαραίτητη διαδικασία συναίνεσης για τις δραστηριότητες του πλοίου δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.«Η διαδικασία σχετικά με την απόκτηση της απαιτούμενης συναίνεσης από τη χώρα μας, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, για το μέρος της δραστηριότητας που το σκάφος σχεδιάζει να ασκήσει εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό στην περιοχή».Hürriyet Gazetesi