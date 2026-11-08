ΖΗΤΩ η Πολεμική μας Αεροπορία..!!! Γιορτάζει σήμερα μαζί με τον Αρχάγγελο προστάτη της Μιχαήλ!

Γιορτή ευγνωμοσύνης σ΄ αυτούς που κινδυνεύουν για μας ! Η Αεροπορία μας, που είναι πρώτη στο ΝΑΤΟ και από τις καλύτερες παγκοσμίως ! ...
Γιορτή ευγνωμοσύνης σ΄ αυτούς που κινδυνεύουν για μας ! Η Αεροπορία μας, που είναι πρώτη στο ΝΑΤΟ και από τις καλύτερες παγκοσμίως !
Μια Π.Α. που επί της ουσίας πολεμά κάθε μέρα,σ΄ ένα πόλεμο που μαίνεται εδώ και 37 χρόνια,αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς.
Ιπτάμενοι και τεχνικό προσωπικό αξίζουν το σεβασμό μας , τη σκέψη μας και την προσευχή μας,γιατί κάθε ώρα ,κάθε μέρα είναι εκεί που τους καλεί το καθήκον.
Το εμβατήιο της Αεροπρίας από τον "Στόχο" για αρχή... γιατί η μέρα θα είναι αφιερωμένη σήμερα στην Πολεμική μας Αεροπροία
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