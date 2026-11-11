Heinkel He 219: Το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος με εκτινασσόμενα καθίσματα

Στις 6 Νοεμβρίου 1942, εκτελεί την πρώτη πτήση το γερμανικό μαχητικό αεροσκάφος Henkel He 219. Το Heinkel He 219 Uhu (γερμ. κουκουβάγια) ...



Το Heinkel He 219 Uhu (γερμ. κουκουβάγια) ήταν ένα διθέσιο, δικινητήριο νυχτερινό μαχητικό που αναπτύχθηκε από την Heinkel Flugzeugwerke A.G. κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.







Ανάπτυξη και σχεδίαση



Η ανάπτυξη του αεροσκάφους που ονομάστηκε τελικά He 219 ξεκίνησε με ίδια κεφάλαια της κατασκευάστριας εταιρείας Heinkel και με στόχο να δημιουργηθεί ένα ταχύ μαχητικό/βομβαρδιστικό.



Το πρόγραμμα δεν έτυχε ιδιαίτερης υποστήριξης από το Υπουργείο Αεροπορίας, για διάφορους λόγους που κυρίως σχετίζονταν με τις διαφορές ανάμεσα στον Ernst Heinkel και τον κύριο οργανωτικό υπεύθυνο της Luftwaffe, Έρχαρντ Μιλχ.



Το πρόγραμμα προχώρησε όταν κατέστη σαφές ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα πολύ ικανό νυχτερινό μαχητικό, σε μια περίοδο (1940-41) που η Luftwaffe συγκροτούσε την δύναμη νυχτερινής δίωξης της για να αντιμετωπίσει τα νυχτερινά στρατηγικά βομβαρδιστικά της RAF.



Τελικά τον ρόλο του κύριου νυχτερινού μαχητικού κλήθηκαν να επωμισθούν άλλοι τύποι, όπως το Messerschmitt Bf 110 και τα Junkers Ju 188 και Ju 388.

Το πρωτότυπο στην παρθενική του πτήση διέθετε δύο ισχυρότατους κινητήρες Daimler-Benz DB 603A, των 1750 hp.



Ο οπλισμός αποτελούνταν αρχικά από δύο πυροβόλα των 20 mm και ένα πολυβόλο των 13 mm που χειρίζονταν το δεύτερο μέλος του πληρώματος. Ακολούθησαν διάφοροι συνδυασμοί οπλισμού στις επόμενες εκδόσεις του τύπου. armynow.gr

Είναι το πρώτο επιχειρησιακό μαχητικό που διέθετε εκτινασσόμενα καθίσματα, καθώς και το πρώτο γερμανικό μαχητικό με τρίκυκλο σύστημα προσγείωσης. Αν και επρόκειτο για ένα πολύ ικανό αεροσκάφος, παρήχθησαν μόλις 288 μονάδες όλων των εκδόσεων.