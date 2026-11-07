Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών – Εντοπίστηκαν 7 αλλοδαποί, ο ένας στο πορτμπαγάζ

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Βόλβης τ...

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Βόλβης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης οδήγησαν στις συλλήψεις δύο ατόμων, που εμπλέκονται σε δύο περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 33 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες, από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τα κατά περίσταση αδικήματα της παράνομης μεταφοράς – προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και απείθεια.Ειδικότερα:– Πρωινές ώρες χθες (10-11-2026) ο 50χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης (διασταύρωση με Βρασνά), ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν δύο αλλοδαποί στερούμενοι νόμιμων εγγράφων διαμονής στην ελληνική επικράτεια.– Βραδινές ώρες χθες (10-11-2026) στο ύψος των διοδίων Ανάληψης πραγματοποιήθηκε σήμα στάσης σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος, ο οποίος αρχικά ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο οδηγός.Σε έλεγχο του οχήματος εντοπίσθηκαν στο εσωτερικό του πέντε αλλοδαποί, ο ένας εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, στερούμενοι εγγράφων νόμιμης διαμονής στη χώρα.Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά δύο κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και τα δύο οχήματα μεταφοράς.