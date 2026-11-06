«H Aθήνα παίζει με τη φωτιά» λένε οι τουρκοι και χαρακτηρίζουν προβοκατόρικη την «απειλή Γεραπετρίτη κατά της Τουρκίας»

Για «προβοκατόρικη απειλή κατά της Τουρκίας» κατηγορούν τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη τουρκικά ΜΜΕ όπως το CNN Turk όπως μετα...

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η διαδικασία πόντισης του καλωδίου προχωρά, υπογραμμίζοντας ό,τι εάν υπάρξουν εμπόδια, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις για να πραγματοποιηθεί το πρότζεκτ.«Σκανδαλώδης απειλή από την Ελλάδα! Πώς ο Έλληνας υπουργός έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία με στρατιωτική απειλή;» ισχυρίζεται το τουρκικό δίκτυο, αναφερόμενο σε δηλώσεις του Έλληνα υπουργού με αφορμή το καλώδιο Great Sea Interconnector (GSI).«Ας πούμε ότι στην ελληνική πλευρά επικρατεί ανησυχία και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μίλησε πριν από λίγες ημέρες σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της ελληνικής Βουλής και αξιολόγησε το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχεδιάζεται να συνδέσει την Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στον ελληνικό Τύπο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πίσω από κλειστές πόρτες:»“Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να μας εμποδίσει, τότε και εμείς θα απαντήσουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο”.»Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό; Απειλεί ο Έλληνας υπουργός την Τουρκία;»Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι Έλληνες βουλευτές έθεσαν και οι ίδιοι αυτό το ερώτημα κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης.»Ωστόσο, ο υπουργός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.»Είπε όμως το εξής:»“Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα εμποδίσει το έργο μας. Διότι δεν πρόκειται μόνο για ένα ελληνικό έργο, αλλά για ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει και η Γαλλία».«H Aθήνα παίζει με τη φωτιά» ήταν η αντίδραση στο τουρκικό δίκτυο.Για τουρκική «παρέμβαση» σε περίπτωση που ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο, κάνει λόγο στο μεταξύ η εθνικιστική τουρκική εφημερίδα Aydinlik.Στο μεταξύ, ο Τούρκος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε σε συνεργασίας με την Ελλάδα σε συνέντευξή του.«Όσον αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, θα συνεργαστώ με χαρά. Γιατί όχι; Μιλάμε για μια ευρύτερη συνεργασία. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Ευρώπη είναι ίσως η μόνη περιφερειακή κοινότητα που προωθεί με σθένος την ατζέντα της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. Ας δούμε τι συμβαίνει στην Κύπρο. Ένα μικρό και όμορφο νησί. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η χρήση μαζούτ. Για το σκοπό αυτό, αναπτύξαμε ορισμένα έργα. Σχεδιάσαμε να τροφοδοτήσουμε το νησί με ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία, τοποθετώντας υποθαλάσσιο καλώδιο» δήλωσε προκλητικά για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες, που αγνοούν την πολιτική της Αθήνας και της Λευκωσίας.Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι πρότειναν στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να παραχωρήσουν χωρητικότητα σε εταιρείες που επιθυμούν να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στην «ελληνοκυπριακή διοίκηση» (Κυπριακή Δημοκρατία) μέσω της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής σύνδεσης, προσθέτοντας ότι «χάρη σε αυτό το νησί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε καθαρότερη και φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, αλλά η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή για πολιτικούς λόγους».Επισημαίνοντας δε, ότι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν αγωγό φυσικού αερίου από την Τουρκία προς το Νησί, ο Τούρκος υπουργός «ανέφερε ότι χάρη σε αυτό θα είναι δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καθαρότερες πηγές στο νησί και ότι, υπό κατάλληλες συνθήκες, θα μπορεί να πωληθεί ηλεκτρική ενέργεια και στο 'νότιο τμήμα του'».Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Αυτή η συνεργασία μπορεί να ωφελήσει και τις δύο χώρες. Αν στο μέλλον εμείς ή κάποιος άλλος ανακαλύψει φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι δυνατή και η χρήση του αγωγού με αντίστροφη ροή. Το αέριο θα μπορεί να μεταφέρεται στο Νησί, από εκεί στην Τουρκία και μέσω της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια εναλλακτική στις υπάρχουσες διαδρομές εφοδιασμού».Πηγή: skai.gr