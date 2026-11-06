Ο ηρωικός Υπολοχαγός που κάλυψε με το σώμα του τη χειροβομβίδα για να σώσει τους στρατιώτες

5 Νοεμβρίου 2009, ο Υπολοχαγός Χαραλάμπους Χαράλαμπος της Εθνικής Φρουράς, έπεσε νεκρός από έκρηξη χειροβομβίδας. Ο θάνατός του όμως...



Η αντίστροφη μέτρηση



Στις 10:50 πρωί, ένας υπόκωφος ήχος τάραξε την περιοχή γύρω από το φυλάκιο στην πρώτη γραμμή της Λευκωσίας κοντά στην Πύλη Πάφου, στο κέντρο της Παλιάς Λευκωσίας. Ο Υπολοχαγός Χαράλαμπος Χαραλάμπους έπεσε νεκρός.

Εκείνο το πρωί, ο Υπολοχαγός και οι άλλοι τρεις στρατιώτες ξεκίνησαν καταμέτρηση του πολεμικού υλικού που υπήρχε στο φυλάκιο. Κατά τη διάρκειά της, ο Υπολοχαγός έπιασε μία χειροβομβίδα. Ένας περίεργος ήχος, προειδοποιητικός, ακούστηκε.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Με ένα «προειδοποιητικό κλικ», όπλισε μόνη της. Τότε ο Υπολοχαγός την «αγκάλιασε» και με κοφτή φωνή διέταξε τους δύο στρατιώτες και τον δόκιμο που βρίσκονταν στον χώρο να αποχωρήσουν.

Ένα βαθύ τραύμα στην καρδιά



Σε διάστημα 5 δευτερολέπτων, οι υπόλοιποι τρεις ίσα ίσα που πρόλαβαν να βγουν. Μετά την έκρηξη πυκνοί καπνοί και θραύσματα κάλυψαν τον χώρο. Ο ΔΕΑ Αντρέας Χριστοδούλου επέστρεψε και είδε τον Υπολοχαγό του νεκρό. Η έκρηξη τον σκότωσε με ένα βαθύ τραύμα στην καρδιά.



Οι έρευνες



Ο τότε Υπουργός Αμύνης, Κώστας Παπακώστας είχε αποδώσει το ατύχημα σε «ανθρώπινο λάθος». «Φυσικά», είχε τονίσει, «τα αίτια θα διαφανούν κατόπιν έρευνας».

Στο σημείο, έσπευσαν πυροτεχνουργοί. Απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν εξετάσεις του υλικού. Όπως ειπώθηκε τότε, η αυτοθυσία του γενναίου Υπολοχαγού, γλύτωσε την περιοχή από δεύτερο μακελειό.



Ο πατέρας του ΔΕΑΣ Ανδρέα Χριστοδούλου, δήλωσε ότι αν εκρήγνυντο τα πυρομαχικά που υπήρχαν στην αποθήκη, θα ανατιναζόταν ολόκληρο το τετράγωνο. Το σώμα του Υπολοχαγού λειτούργησε ως ασπίδα. Σταμάτησε τα θραύσματα που θα ανατίναζαν όλη την αποθήκη. Προφανώς ο αξιωματικός το είχε και αυτό υπόψιν την ώρα της αυτοθυσίας.



Οι έρευνες που ολοκληρώθηκαν υπέδειξαν πως δεν επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος, αλλά για ελαττωματικές οπλοβομβίδες, αλλοιωμένες από τον καιρό.



Πηγές : sigmalive.com

Ο θάνατός του όμως ήταν ηρωικός. Ο «Πάμπος» για τους φίλους και την οικογένεια, έπεσε πάνω στην χειροβομβίδα που «όπλισε» μόνη της. Ήθελε να δώσει χρόνο σε άλλους τρεις στρατιώτες για να τρέξουν και να σωθούν. Έγινε θυσία γι΄ αυτούς.