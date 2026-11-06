Έπιασαν στα Πατήσια τον αλβανό που σκότωσε με τσεκούρι στο Λουτράκι το 2020 την πρώην σύντροφό του και το νέο της σύντροφο!

protothema.gr_Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία που είχε συ...





Το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε το ΛουτράκιΗ υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 11 Οκτωβρίου 2020, όταν εντοπίστηκαν νεκροί σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας η 43χρονη Σβετλάνα, που είχε πάρει το ελληνικό όνομα Φωτεινή, και ο 42χρονος φαρμακοποιός Ιωάννης Ζωνίτσας.



Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με τσεκούρι, με τους αστυνομικούς να στρέφουν από την πρώτη στιγμή τις έρευνές τους προς τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει τότε το Protothema.gr, η Σβετλάνα είχε έρθει στην Ελλάδα από την Οδησσό στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μύκονο, όπου παντρεύτηκε επιχειρηματία και απέκτησε μία κόρη. Μετά τον χωρισμό της επέστρεψε στο Λουτράκι, επιδιώκοντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της. Εκεί γνώρισε το μοιραίο πρόσωπο της ζωής της. Τον θηριώδη Αλβανό Νίκο, ο οποίος τυφλωμένος από ανεξέλεγκτο πάθος και έρωτα δεν δέχτηκε ποτέ ότι εκείνη τον απέρριψε και δεν τον ήθελε πια. «Ή εμένα ή κανέναν...» είχε πει ο δράστης και το εννοούσε.



Ο φαρμακοποιός και η τελευταία νύχταΣτο διαμέρισμα της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λουτράκι η 43χρονη ζούσε μόνη της. Ο πρώην άνδρας της παρέμεινε στη Μύκονο, ενώ η κόρη της σπόυδαζε στην Αθήνα. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα έντονες. Πιστεύοντας ότι έχει απαλλαγεί οριστικά από τον πρώην σύντροφο της , προσπαθούσε να ηρεμήσει και να δει τι θα κάνει στο μέλλον - κυρίως σε προσωπικό επίπεδο.



Στα τέλη Σεπτεμβρίου ήρθε κοντά με τον Ιωάννη Ζωνίτσα, τον γοητευτικό φαρμακοποιό που διατηρεί φαρμακείο απέναντι από το σπίτι της. Ο 42χρονος επιστήμονας με καταγωγή από τις Λίμνες Αργολίδας άφησε τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης το Μαρούσι και τις σπουδές στην πρωτεύουσα και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο Λουτράκι. Εκεί η καθημερινότητά του περιελάμβανε πολλές ώρες δουλειάς στο φαρμακείο, εξόδους με φίλους και ταξίδια.



Ο Ιωάννης και η Φωτεινή μιλούν καθημερινά, κάνουν στενή παρέα και αποφασίζουν να πάνε το Σαββατοκύριακο ένα ταξίδι, το πρώτο τους ως ζευγάρι. Κανείς άλλωστε δεν γνώριζε τη σχέση τους. Την τελευταία στιγμή, όμως, αλλάζουν γνώμη και η 43χρονη Ουκρανή καλεί στο εξοχικό της τον φαρμακοποιό. Η ίδια πηγαίνει νωρίτερα στο παραθαλάσσιο σπίτι για να ετοιμάσει το δείπνο. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι φτάνει με αυτοκίνητό του και ο Ιωάννης.



O 44χρονος δράστηςΤο διπλό έγκλημα που συγκλόνισε το ΛουτράκιΗ υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 11 Οκτωβρίου 2020, όταν εντοπίστηκαν νεκροί σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας η 43χρονη Σβετλάνα, που είχε πάρει το ελληνικό όνομα Φωτεινή, και ο 42χρονος φαρμακοποιός Ιωάννης Ζωνίτσας.Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με τσεκούρι, με τους αστυνομικούς να στρέφουν από την πρώτη στιγμή τις έρευνές τους προς τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει τότε το Protothema.gr, η Σβετλάνα είχε έρθει στην Ελλάδα από την Οδησσό στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μύκονο, όπου παντρεύτηκε επιχειρηματία και απέκτησε μία κόρη. Μετά τον χωρισμό της επέστρεψε στο Λουτράκι, επιδιώκοντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της. Εκεί γνώρισε το μοιραίο πρόσωπο της ζωής της. Τον θηριώδη Αλβανό Νίκο, ο οποίος τυφλωμένος από ανεξέλεγκτο πάθος και έρωτα δεν δέχτηκε ποτέ ότι εκείνη τον απέρριψε και δεν τον ήθελε πια. «Ή εμένα ή κανέναν...» είχε πει ο δράστης και το εννοούσε.Ο φαρμακοποιός και η τελευταία νύχταΣτο διαμέρισμα της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λουτράκι η 43χρονη ζούσε μόνη της. Ο πρώην άνδρας της παρέμεινε στη Μύκονο, ενώ η κόρη της σπόυδαζε στην Αθήνα. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα έντονες. Πιστεύοντας ότι έχει απαλλαγεί οριστικά από τον πρώην σύντροφο της , προσπαθούσε να ηρεμήσει και να δει τι θα κάνει στο μέλλον - κυρίως σε προσωπικό επίπεδο.Στα τέλη Σεπτεμβρίου ήρθε κοντά με τον Ιωάννη Ζωνίτσα, τον γοητευτικό φαρμακοποιό που διατηρεί φαρμακείο απέναντι από το σπίτι της. Ο 42χρονος επιστήμονας με καταγωγή από τις Λίμνες Αργολίδας άφησε τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης το Μαρούσι και τις σπουδές στην πρωτεύουσα και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο Λουτράκι. Εκεί η καθημερινότητά του περιελάμβανε πολλές ώρες δουλειάς στο φαρμακείο, εξόδους με φίλους και ταξίδια.Ο Ιωάννης και η Φωτεινή μιλούν καθημερινά, κάνουν στενή παρέα και αποφασίζουν να πάνε το Σαββατοκύριακο ένα ταξίδι, το πρώτο τους ως ζευγάρι. Κανείς άλλωστε δεν γνώριζε τη σχέση τους. Την τελευταία στιγμή, όμως, αλλάζουν γνώμη και η 43χρονη Ουκρανή καλεί στο εξοχικό της τον φαρμακοποιό. Η ίδια πηγαίνει νωρίτερα στο παραθαλάσσιο σπίτι για να ετοιμάσει το δείπνο. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι φτάνει με αυτοκίνητό του και ο Ιωάννης.

Το σπίτι στο Λουτράκι όπου έγινε το διπλό φονικό. Οι γείτονες το κατάλαβαν όταν είδαν το αίμα κάτω από την πόρτα, 17 ώρες μετά το συμβάν







Οι δυο τους ανοίγουν ένα μπουκάλι κρασί για να απολαύσουν το φθινοπωρινό βράδυ. Λίγο πριν από τις 11 αφήνουν τη βεράντα και μπαίνουν στο σαλόνι, όπου περνούν σε πιο προσωπικές στιγμές...



Ο δολοφόνος πήγε στο εξοχικό της πρώην φίλης του για να μιλήσουν. Ηθελε να την πιέσει για επανασύνδεση, αγνοώντας ότι η 43χρονη εδώ και καιρό είχε πάρει τις αποφάσεις της και του τις είχε ανακοινώσει. Αθόρυβα και πιθανότατα έχοντας στα χέρια του δεύτερα κλειδιά από τον καιρό που επισκεπτόταν το σπίτι με τη σύντροφό του, ανοίγει την εξώπορτα και γλιστράει στο εσωτερικό.



Φτάνοντας στο υπνοδωμάτιο αντικρίζει τη Φωτεινή γυμνή με τον φαρμακοποιό. Αστραπιαία, ο ύψους 1,92 Αλβανός αρπάζει ένα τσεκούρι και επιστρέφει στην κρεβατοκάμαρα. Πρώτα χτυπάει στο κεφάλι τη γυναίκα δύο φορές και στη συνέχεια τον Ιωάννη.



Η αντιζηλία και η εξαφάνιση του βασικού υπόπτουΩς κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας οι αστυνομικοί εξέταζαν από την αρχή την ερωτική αντιζηλία. Ο πρώην σύντροφος της Σβετλάνας φέρεται να είχε εκδηλώσει έντονη κτητικότητα απέναντί της, ενώ, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, την είχε απειλήσει όταν εκείνη αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους.



Μετά το έγκλημα, ο δράστης φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας, ένα υβριδικό Toyota, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.



Οι δυο τους ανοίγουν ένα μπουκάλι κρασί για να απολαύσουν το φθινοπωρινό βράδυ. Λίγο πριν από τις 11 αφήνουν τη βεράντα και μπαίνουν στο σαλόνι, όπου περνούν σε πιο προσωπικές στιγμές...Ο δολοφόνος πήγε στο εξοχικό της πρώην φίλης του για να μιλήσουν. Ηθελε να την πιέσει για επανασύνδεση, αγνοώντας ότι η 43χρονη εδώ και καιρό είχε πάρει τις αποφάσεις της και του τις είχε ανακοινώσει. Αθόρυβα και πιθανότατα έχοντας στα χέρια του δεύτερα κλειδιά από τον καιρό που επισκεπτόταν το σπίτι με τη σύντροφό του, ανοίγει την εξώπορτα και γλιστράει στο εσωτερικό.Φτάνοντας στο υπνοδωμάτιο αντικρίζει τη Φωτεινή γυμνή με τον φαρμακοποιό. Αστραπιαία, ο ύψους 1,92 Αλβανός αρπάζει ένα τσεκούρι και επιστρέφει στην κρεβατοκάμαρα. Πρώτα χτυπάει στο κεφάλι τη γυναίκα δύο φορές και στη συνέχεια τον Ιωάννη.Η αντιζηλία και η εξαφάνιση του βασικού υπόπτουΩς κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας οι αστυνομικοί εξέταζαν από την αρχή την ερωτική αντιζηλία. Ο πρώην σύντροφος της Σβετλάνας φέρεται να είχε εκδηλώσει έντονη κτητικότητα απέναντί της, ενώ, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, την είχε απειλήσει όταν εκείνη αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους.Μετά το έγκλημα, ο δράστης φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας, ένα υβριδικό Toyota, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Ο Νίκο έκλεψε το υβριδικό Toyota της Φωτεινής μετά τη διπλή δολοφονία και το έκαψε για να σβήσει τα ίχνη του





Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της 43χρονης, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί το 2020, είχε συλληφθεί το 2014 για ληστεία και είχε αποφυλακιστεί το 2017. Μετά τη δολοφονία εξαφανίστηκε, ενώ οι αστυνομικοί εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε διαφύγει στην Αλβανία.

protothema.gr_Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία που είχε συγκλονίσει το Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020. Ο άνδρας, που φέρεται να κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία ταυτότητας, συνελήφθη στα Πατήσια, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες ότι προετοίμαζε νέα επίθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συγκεκριμένος είναι σκληρός κακοποιός και ήδη ερευνάται η συμμετοχή του σε αδικήματα στο διάστημα από το διπλό φονικό μέχρι και τη σύλληψή του σήμερα.Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του ένα οπλισμένο πιστόλι και δύο χειροβομβίδες.Παρά τον βαρύ οπλισμό που διέθετε, ο 44χρονος ακινητοποιήθηκε πριν προλάβει να προβάλει αντίσταση ή να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα όπλα.