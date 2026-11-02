H Hurriyet λέει πως η τουρκία ετοιμάζεται για μαγάλης κλίμακος Πολεμικές επιχειρήσεις και ταυτίζει στον εχθρό Ελλάδα και Ισραήλ!

Από τον "Στόχο" το λέμε χρόνια πολλά πως η σύγκρουση με την τουρκία είναι νομοτέλεια. Το αν θα συμβεί σε δύο, σε πέντε, σε δέκα ...







Από τη Λιβύη στη Σαουδική Αραβία – Η Άγκυρα επεκτείνει τον στρατιωτικό της σχεδιασμό



Η νέα στρατιωτική προσέγγιση, όπως την περιγράφει η Hürriyet, αποτυπώνει τη μετάβαση από την πολυετή έμφαση σε επιχειρήσεις κατά ένοπλων οργανώσεων προς την προετοιμασία για ευρύτερες συμβατικές συγκρούσεις.



Παράλληλα, η Άγκυρα εξετάζει νέες στρατιωτικές αναπτύξεις εκτός των συνόρων της.



Μετά την παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη, στη Συρία, στο Κατάρ και στο Ιράκ, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η Σαουδική Αραβία, ενώ στον ευρύτερο σχεδιασμό περιλαμβάνονται χώρες της Αφρικής και της Ασίας.



Η προοπτική αυτή συνδέεται με τη στρατιωτική συνεργασία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, στο πλαίσιο του λεγόμενου Συμφώνου της Μέκκας.



Στις 5 Οκτωβρίου, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν μέτρα για την ταχεία ανάπτυξη συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας ανάπτυξης.



Η προετοιμασία για ενδεχόμενες συγκρούσεις και η εγκατάσταση νέων βάσεων αποτελούν διαφορετικές πτυχές του στρατηγικού σχεδιασμού. Καμία από αυτές δεν επιβεβαιώνει αυτομάτως ότι επίκειται ελληνοτουρκική στρατιωτική αναμέτρηση.



«Υποχείριο του Ισραήλ» – Η επίθεση Τούρκου βουλευτή στον Μητσοτάκη



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο βουλευτής του κυβερνώντος AKP, Αϊχάν Γκιντέρ, εξαπέλυσε αιχμές κατά της ελληνικής κυβέρνησης, επιχειρώντας να συνδέσει τις ελληνοτουρκικές διαφορές με τις σχέσεις Αθήνας και Ισραήλ.



Αφορμή αποτέλεσε η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, όπου παρουσίασε χάρτη για να υποστηρίξει τις ελληνικές θέσεις απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.



Ο Γκιντέρ υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει εάν επιθυμεί να λειτουργήσει ως υποχείριο του Ισραήλ, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τη συζήτηση περί πολέμου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.



Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί μια τέτοια σύγκρουση, παρουσιάζοντας τη δική του εκτίμηση για τις διαθέσεις της ελληνικής κοινωνίας.



Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν πολιτική τοποθέτηση στελέχους του AKP. Δεν τεκμηριώνουν ότι η Αθήνα έχει αποφασίσει στρατιωτική σύγκρουση ούτε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική καθορίζεται από το Ισραήλ.



Το Ιράν, το Ισραήλ και οι ανησυχίες για τη νέα περιφερειακή ισορροπία



Οι νέες τουρκικές αναφορές συμπίπτουν με τις συζητήσεις για την αναδιάταξη των στρατηγικών συμμαχιών στη Μέση Ανατολή.



Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, αναφέρθηκε σε επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν.



Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή των συνομιλιών, εκπρόσωποι των τριών χωρών εξέφρασαν ανησυχίες για τις μελλοντικές στρατιωτικές κινήσεις του Ισραήλ και συζήτησαν τις προοπτικές μιας νέας περιφερειακής τάξης.



Ο Ιρανός αξιωματούχος απέδωσε στον Σαουδάραβα υπουργό Άμυνας, Χάλεντ μπιν Σαλμάν, την εκτίμηση ότι μετά το Ιράν το Ισραήλ ενδέχεται να στραφεί κατά της Τουρκίας και στη συνέχεια της Σαουδικής Αραβίας.



Η αναφορά αποτελεί ισχυρισμό του Ρεζαΐ για το περιεχόμενο των επαφών και δεν συνιστά επιβεβαιωμένο ισραηλινό στρατιωτικό σχέδιο.



Στην ίδια συζήτηση φέρονται να συμμετείχαν ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ.



Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν το εύρος των περιφερειακών ανησυχιών, την ώρα που η Τουρκία εξετάζει τη στρατιωτική παρουσία της σε περισσότερα μέτωπα.



Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η Άγκυρα εμφανίζεται να προσαρμόζει τον σχεδιασμό της σε ενδεχόμενες μεγάλες συγκρούσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Η σύνδεση των δύο εξελίξεων δεν αποδεικνύει, όμως, ότι έχει αποφασιστεί πόλεμος στο Αιγαίο

Η Τουρκία επεξεργάζεται στρατιωτικό σχεδιασμό για ενδεχόμενο πόλεμο μεγάλης κλίμακας και διεύρυνση της παρουσίας της στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη Hürriyet. Παράλληλα, βουλευτής του AKP εξαπολύει αιχμές κατά Μητσοτάκη, συνδέοντας την Ελλάδα με το ΙσραήλΣε αναθεώρηση του στρατιωτικού της σχεδιασμού προσανατολίζεται η Τουρκία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο πολέμου μεγάλης κλίμακας και επιδιώκοντας παράλληλα να επεκτείνει την παρουσία των ενόπλων δυνάμεών της εκτός συνόρων. Την ίδια ώρα, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος AKP στρέφεται κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, επαναφέροντας την Ελλάδα και το Ισραήλ στο επίκεντρο της τουρκικής πολιτικής αντιπαράθεσης.Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται μια νέα προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφαλείας και στις γεωπολιτικές αναταράξεις.Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει προετοιμασία για ενδεχόμενες συγκρούσεις υψηλής έντασης και επέκταση των περιοχών όπου μπορούν να αναπτυχθούν τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις.Πρόκειται για σενάρια στρατιωτικής ετοιμότητας και όχι για επιβεβαιωμένη απόφαση έναρξης πολέμου.