Τα νέα στρατηγικά όπλα που προτείνονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το Πολεμικό Ναυτικό

Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία βρίσκεται σε μία περίοδο έντονου μετασχηματισμού, με τις χώρες της Ευρώπης να επιδιώκουν μεγαλύτερη στρατ...

Προέλευση και εξέλιξη



Ο NCM-LCM Mk2 αποτελεί εξέλιξη του γνωστού γαλλικού πυραύλου MdCN (Missile de Croisière Naval) ή Naval Cruise Missile (NCM), ο οποίος βρίσκεται σε υπηρεσία με το Γαλλικό Ναυτικό από το 2017 και χρησιμοποιείται από φρεγάτες κλάσης FREMM και υποβρύχια κλάσης Suffren. Το όπλο έχει ήδη αποδείξει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή των συμμαχικών πληγμάτων εναντίον στόχων στη Συρία το 2018.



Η νέα έκδοση Mk2 αξιοποιεί την υπάρχουσα, δοκιμασμένη σχεδίαση του NCM, ενσωματώνοντας όμως σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις που αυξάνουν την εμβέλεια, την επιβιωσιμότητα, την ακρίβεια και τη φονικότητα του συστήματος. Παράλληλα, η MBDA ανέπτυξε και μια επίγεια έκδοση, τον LCM (Land Cruise Missile), προσφέροντας δυνατότητα εκτόξευσης από κινητές χερσαίες πλατφόρμες. Ο νέος πύραυλος θα είναι διαθέσιμος από το 2030 και μετά.



Ο NCM-LCM Mk2 προορίζεται για την προσβολή στρατηγικών στόχων υψηλής αξίας βαθιά μέσα στην εχθρική επικράτεια. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν:



Κέντρα διοίκησης και ελέγχου.

Στρατιωτικά αεροδρόμια.

Εγκαταστάσεις αεράμυνας.

Κόμβους επικοινωνιών.

Αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

Υποδομές στρατηγικής σημασίας.

Χάρη στην ακρίβεια προσβολής επιπέδου μέτρων και στην ισχυρή συμβατική πολεμική κεφαλή του, ο πύραυλος μπορεί να καταστρέψει ακόμη και βαριά οχυρωμένους στόχους με ελάχιστο αριθμό βλημάτων. Ο NCM-LCM Mk2 αποτελεί εξέλιξη του γνωστού γαλλικού πυραύλου MdCN (Missile de Croisière Naval) ή Naval Cruise Missile (NCM), ο οποίος βρίσκεται σε υπηρεσία με το Γαλλικό Ναυτικό από το 2017 και χρησιμοποιείται από φρεγάτες κλάσης FREMM και υποβρύχια κλάσης Suffren. Το όπλο έχει ήδη αποδείξει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή των συμμαχικών πληγμάτων εναντίον στόχων στη Συρία το 2018.Η νέα έκδοση Mk2 αξιοποιεί την υπάρχουσα, δοκιμασμένη σχεδίαση του NCM, ενσωματώνοντας όμως σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις που αυξάνουν την εμβέλεια, την επιβιωσιμότητα, την ακρίβεια και τη φονικότητα του συστήματος. Παράλληλα, η MBDA ανέπτυξε και μια επίγεια έκδοση, τον LCM (Land Cruise Missile), προσφέροντας δυνατότητα εκτόξευσης από κινητές χερσαίες πλατφόρμες. Ο νέος πύραυλος θα είναι διαθέσιμος από το 2030 και μετά.Ο NCM-LCM Mk2 προορίζεται για την προσβολή στρατηγικών στόχων υψηλής αξίας βαθιά μέσα στην εχθρική επικράτεια. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν:Χάρη στην ακρίβεια προσβολής επιπέδου μέτρων και στην ισχυρή συμβατική πολεμική κεφαλή του, ο πύραυλος μπορεί να καταστρέψει ακόμη και βαριά οχυρωμένους στόχους με ελάχιστο αριθμό βλημάτων.





Σχεδιασμός και Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Ο NCM-LCM Mk2 παραμένει ένας υποηχητικός πύραυλος cruise, ο οποίος χρησιμοποιεί στροβιλοκινητήρα (turbojet) και ακολουθεί διαδρομές χαμηλού ύψους με δυνατότητα προσαρμογής στο ανάγλυφο του εδάφους (terrain-following flight). Η σχεδίαση αυτή μειώνει σημαντικά την πιθανότητα εντοπισμού του από εχθρικά ραντάρ και συστήματα αεράμυνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η MBDA, η εμβέλεια του νέου πυραύλου υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόμετρα, επιτρέποντας προσβολές στρατηγικών στόχων σε ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις χωρίς την ανάγκη προώθησης φίλιων δυνάμεων στη γραμμή επαφής. Το βλήμα διατηρεί μήκος περίπου 6,5 μέτρων και βάρος κοντά στα 1.400 κιλά, ώστε να παραμένει συμβατό με τους υπάρχοντες εκτοξευτές Sylver A70 των γαλλικών πολεμικών πλοίων και με τους σωλήνες τορπιλών διαμέτρου 21 ιντσών των υποβρυχίων.



Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του Mk2 είναι το προηγμένο σύστημα πλοήγησης και καθοδήγησης. Ο πύραυλος ενσωματώνει:





Σύστημα αδρανειακής ναυτιλίας (INS).

Δορυφορική πλοήγηση GNSS.

Ηλεκτροοπτικά συστήματα αναγνώρισης αναγλύφου.

Υπέρυθρο αισθητήρα τερματικής καθοδήγησης (IR seeker).

Νέας γενιάς σύστημα προστασίας από παρεμβολές (anti-jamming).

Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών επιτρέπει στον πύραυλο να συνεχίσει την αποστολή του ακόμη και σε περιβάλλον έντονου ηλεκτρονικού πολέμου, όπου δορυφορικά σήματα GPS ή GNSS δέχονται παρεμβολές ή παραποίηση. Η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία έχει καταδείξει τη σημασία τέτοιων δυνατοτήτων για τα σύγχρονα όπλα ακριβείας.



Αυξημένη επιβιωσιμότητα



Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πύραυλοι cruise είναι η διείσδυση μέσα από πολυεπίπεδα συστήματα αεράμυνας. Για τον λόγο αυτό η MBDA έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του ίχνους ραντάρ και στη βελτίωση των πτητικών χαρακτηριστικών του Mk2. Ο πύραυλος ακολουθεί χαμηλή πτήση πάνω από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας, εκμεταλλευόμενος φυσικά εμπόδια για απόκρυψη. Η μειωμένη διατομή ραντάρ (Radar Cross Section) και οι προηγμένοι αλγόριθμοι καθοδήγησης καθιστούν δυσκολότερη την έγκαιρη ανίχνευση και αναχαίτισή του από ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας (IADS). Επιπλέον, η δυνατότητα προσβολής στόχων με συγχρονισμένη άφιξη πολλών βλημάτων (Synchronized Time-On-Target) επιτρέπει τη δημιουργία κορεσμού, αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχούς διάτρησης των αμυντικών δικτύων του αντιπάλου.

Το σύστημα επίγειας εκτόξευσης LCM



Η πλέον καινοτόμος διάσταση του προγράμματος είναι η δημιουργία του Ground Launch System (GLS), δηλαδή του επίγειου συστήματος εκτόξευσης για τον LCM Mk2. Το σύστημα αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τεχνολογίες του ναυτικού εκτοξευτή, μειώνοντας κόστος και χρόνο ανάπτυξης.



Κάθε εκτοξευτής μεταφέρει τέσσερα βλήματα σε έτοιμη κατάσταση βολής και μπορεί να αναπτυχθεί σε μη προετοιμασμένες θέσεις σε λιγότερο από 15 λεπτά. Η κινητικότητα αυτή αυξάνει σημαντικά την επιβιωσιμότητα του συστήματος στο πεδίο της μάχης, καθώς μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα πριν δεχθεί αντεπίθεση. Ενώ η κάθε πυροβολαρχία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τέσσερις εκτοξευτές.



Η MBDA έχει ανακοινώσει ότι ο πρώτος επιχειρησιακός εκτοξευτής GLS αναμένεται να είναι διαθέσιμος από το 2029, ενώ η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίηση του συστήματος εκτιμάται στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Το νέας γενιάς πυραυλικό σύστημα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και για το Πυροβολικό του Ελληνικού Στρατού.



Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών επιτρέπει στον πύραυλο να συνεχίσει την αποστολή του ακόμη και σε περιβάλλον έντονου ηλεκτρονικού πολέμου, όπου δορυφορικά σήματα GPS ή GNSS δέχονται παρεμβολές ή παραποίηση. Η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία έχει καταδείξει τη σημασία τέτοιων δυνατοτήτων για τα σύγχρονα όπλα ακριβείας.Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πύραυλοι cruise είναι η διείσδυση μέσα από πολυεπίπεδα συστήματα αεράμυνας. Για τον λόγο αυτό η MBDA έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του ίχνους ραντάρ και στη βελτίωση των πτητικών χαρακτηριστικών του Mk2. Ο πύραυλος ακολουθεί χαμηλή πτήση πάνω από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας, εκμεταλλευόμενος φυσικά εμπόδια για απόκρυψη. Η μειωμένη διατομή ραντάρ (Radar Cross Section) και οι προηγμένοι αλγόριθμοι καθοδήγησης καθιστούν δυσκολότερη την έγκαιρη ανίχνευση και αναχαίτισή του από ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας (IADS). Επιπλέον, η δυνατότητα προσβολής στόχων με συγχρονισμένη άφιξη πολλών βλημάτων (Synchronized Time-On-Target) επιτρέπει τη δημιουργία κορεσμού, αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχούς διάτρησης των αμυντικών δικτύων του αντιπάλου.Το σύστημα επίγειας εκτόξευσης LCMΗ πλέον καινοτόμος διάσταση του προγράμματος είναι η δημιουργία του Ground Launch System (GLS), δηλαδή του επίγειου συστήματος εκτόξευσης για τον LCM Mk2. Το σύστημα αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τεχνολογίες του ναυτικού εκτοξευτή, μειώνοντας κόστος και χρόνο ανάπτυξης.Κάθε εκτοξευτής μεταφέρει τέσσερα βλήματα σε έτοιμη κατάσταση βολής και μπορεί να αναπτυχθεί σε μη προετοιμασμένες θέσεις σε λιγότερο από 15 λεπτά. Η κινητικότητα αυτή αυξάνει σημαντικά την επιβιωσιμότητα του συστήματος στο πεδίο της μάχης, καθώς μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα πριν δεχθεί αντεπίθεση. Ενώ η κάθε πυροβολαρχία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τέσσερις εκτοξευτές.Η MBDA έχει ανακοινώσει ότι ο πρώτος επιχειρησιακός εκτοξευτής GLS αναμένεται να είναι διαθέσιμος από το 2029, ενώ η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίηση του συστήματος εκτιμάται στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Το νέας γενιάς πυραυλικό σύστημα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και για το Πυροβολικό του Ελληνικού Στρατού.

Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία βρίσκεται σε μία περίοδο έντονου μετασχηματισμού, με τις χώρες της Ευρώπης να επιδιώκουν μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και ανεξαρτησία από μη ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η MBDA παρουσίασε το 2026 τον νέο πύραυλο cruise NCM-LCM Mk2 (Naval Cruise Missile – Land Cruise Missile Mk2), ένα προηγμένο όπλο βαθιάς κρούσης που φιλοδοξεί να αποτελέσει την ευρωπαϊκή απάντηση στον αμερικανικό Tomahawk.