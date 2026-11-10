Η Μάλτα μπλόκαρε τη νέα φορολογία της ΕΕ στα τσιγάρα – Γιατί «πάγωσε» η συμφωνία στο Ecofin

Σχεδόν ομόφωνη είναι η συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση του πλαισίου για τη φορολογία στα τσιγάρα και τ...

Σχεδόν ομόφωνη είναι η συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση του πλαισίου για τη φορολογία στα τσιγάρα και τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα, ωστόσο η τελική έγκριση της πρότασης παραμένει σε εκκρεμότητα, εξαιτίας της διαφωνίας ενός κράτους μέλουςΤο ζήτημα συζητήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάστηκε η πρόταση για μια συνολική επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία σε τσιγάρα και καπνικά προϊόντα.Πρόκειται για ένα πλαίσιο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το 2011.Πλέον θεωρείται αναγκαίο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της αγοράς και στην εμφάνιση νέων προϊόντων νικοτίνης.Μετά τη συνεδρίαση, ο Σάιμον Χάρις, αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη οριστικής συμφωνίας.«Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε σήμερα να καταλήξει σε τελική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία του καπνού», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ποια χώρα μπλοκάρει τη συμφωνίαΟ Σάιμον Χάρις δεν αποκάλυψε ποιο από τα 27 κράτη μέλη εξακολουθεί να αντιτίθεται στην πρόταση, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η χώρα που διατηρεί τις επιφυλάξεις της είναι η Μάλτα.Ο Ιρλανδός υπουργός υπογράμμισε ότι έχει ήδη καταγραφεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι η πρόταση που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο αποτελεί έναν συμβιβασμό που επιχειρεί να συνδυάσει την προστασία της δημόσιας υγείας με την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς.«Παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο μια ισορροπημένη πρόταση, η οποία θα προστατεύει τη δημόσια υγεία των πολιτών μας και θα ενισχύει την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς», σημείωσε.Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης με το κράτος μέλος που διαφωνεί, χωρίς όμως να ανοίξει εκ νέου το σύνολο των διαπραγματεύσεων.«Δεν θα ξανανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε τους στόχους δημόσιας υγείας που όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε», πρόσθεσε.