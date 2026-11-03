Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ενώπιον της ανακρίτριας ο «αχυράνθρωπος» Πετιλόν, 3 γνωστοί επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης και ένας λογιστής

Το κατώφλι της 3ης ειδικής ανακρίτριας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, πέρασαν το πρωί της Τρίτης (10/11) οι πρώτοι πέντε συλληφθέντε...



Σήμερα απολογούνται ένας λογιστής, 3 ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης ή καταστημάτων εστίασης και ένας αχυράνθρωπος, ο ηθοποιός-μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν.



Ο προγραμματισμός ήταν να απολογηθούν έξι άτομα σήμερα, ωστόσο ένας βασικός κατηγορούμενος-λογιστής χθες εκτάκτως, εισήχθη στο νοσοκομείο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση των λογιστών είναι αρνητική στο κατηγορητήριο, ενώ οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης φαίνεται να παραδέχονται μέρος του κατηγορητηρίου, αλλά επιμένουν ότι πρόκειται μόνο για φοροδιαφυγή.



Το κατηγορητήριο είναι «βαρύ» και χαρακτηρίζει τα λογιστικά γραφεία δεξαμενές «αχυρανθρώπων». Από αυτά τα γραφεία φαίνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος έβρισκαν τους ανθρώπους, οι οποίοι έμπαιναν μπροστινοί για να εμφανίζονται ως διαχειριστές και συνέταιροι των εταιρειών, προκειμένου να μην καταβάλλονται οφειλές στο Δημόσιο αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές.



Η ογκώδης δικογραφία, εκτός των 1283 κατηγορούμενων, περιλαμβάνει 917 εταιρείες βιτρίνες με τις οφειλές να φτάνουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.



Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες



Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.



Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.



Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.



Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.



Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.



Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.



Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.



Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.



Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.

Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων



Στο μεταξύ, στη μεγάλη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη λίστα βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.



Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης.



Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στην EuroLeague.



Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να είναι και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.



Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη λίστα της υπόθεσης.

Το κατώφλι της 3ης ειδικής ανακρίτριας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, πέρασαν το πρωί της Τρίτης (10/11) οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής, ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ, με τους δεκάδες «αχυρανθρώπους», και τις 900 εταιρείες βιτρίνα, που αποκαλύφθηκε στη συμπρωτεύουσα.