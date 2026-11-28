Η Ινδία, μια χώρα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί παραδοσιακά εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις, αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόν...

Στο οκτασέλιδο έγγραφο επαναλαμβάνονται οι γνωστές τουρκικές θέσεις περί ύπαρξης δύο ανεξάρτητων κρατών στην Κύπρο, αμφισβητείται η νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιχειρείται να δικαιολογηθεί η τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοπλιστική πολιτική της Λευκωσίας, στις συμφωνίες με τρίτες χώρες και στην παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων.



Στο δεύτερο παράρτημα της επιστολής υποστηρίζεται ότι η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Νέο Δελχί τον Μάιο του 2026 οδήγησε στην ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών και σε φερόμενες διευθετήσεις για την προμήθεια υπερηχητικών πυραύλων BrahMos, εκτιμώμενου βεληνεκούς 650 χιλιομέτρων.



Στο στόχαστρο οι συνεργασίεςΣτο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά σε πληροφορίες για μεταφορά 90 αναβαθμισμένων αρμάτων Leopard από την Ελλάδα στην Κύπρο, στο ενδιαφέρον για τέσσερα ελληνικά συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Κένταυρος», καθώς και σε ενδεχόμενη προμήθεια ισραηλινών αρμάτων Merkava Mk3.



Επικρίνεται επίσης η συμφωνία της 8ης Ιουνίου 2026 με τη Γαλλία για το καθεστώς των στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ η Λευκωσία κατηγορείται ότι διευκολύνει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Γαλλίας και της Ελλάδας.



Η τουρκική πλευρά επικαλείται ακόμη τις αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια παραθέτει, ανέρχονται σε €628,1 εκατ. για το 2026, εκ των οποίων €176,8 εκατ. αφορούν εξοπλισμούς. Ζητάει επίσης να μην αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα η παρουσία ξένων δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή λόγω του πολέμου με το Ιράν.



Η Άγκυρα επιχειρεί να παρουσιάσει την αμυντική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας ως παράγοντα αποσταθεροποίησης, αντιστρέφοντας την επιχειρηματολογία της Λευκωσίας για τις συνέπειες της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής.

Η Ινδία, μια χώρα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί παραδοσιακά εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις, αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια περιορισμένη στρατιωτική συνεργασία, βρίσκεται πλέον στο κάδρο των τουρκικών καταγγελιών προς τα Ηνωμένα Έθνη για τους εξοπλισμούς της Εθνικής Φρουράς.Η αναφορά στους ινδικούς υπερηχητικούς πυραύλους BrahMos, σε επιστολή που διαβίβασε η Τουρκία στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αποκαλύπτει μια ευρύτερη ανησυχία της Άγκυρας για τις σχέσεις που αναπτύσσει η Λευκωσία με μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές και οικονομικές δυνάμεις του κόσμου.Το θέμα ανέδειξε στις 27 Νοεμβρίου η ινδική ειδησεογραφική ιστοσελίδα ThePrint, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου και Ινδίας αποτελεί πλέον ακόμη ένα σημείο τριβής στις ήδη προβληματικές σχέσεις του Νέου Δελχί με την Άγκυρα. Το ινδικό δημοσίευμα διευκρινίζει, πάντως, ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη συμφωνία για την πώληση των συγκεκριμένων πυραύλων στην Κύπρο.Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν εξεταστεί σε συνδυασμό με τη στρατιωτική συνεργασία της Τουρκίας με το Πακιστάν, τις σχέσεις της Ινδίας με την Ελλάδα, την Αρμενία και το Ισραήλ, αλλά και την υπογραφή, τον Ιανουάριο του 2026, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η αντιπαράθεση της Άγκυρας με το Νέο Δελχί αποκτά πλέον και μεσογειακή διάσταση, με την Κύπρο να βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση που ενδιαφέρει όλο και περισσότερο την ινδική εξωτερική πολιτική.Το έγγραφο του ΟΗΕΗ επιστολή που εντοπίσαμε φέρει τον διπλό αριθμό εγγράφου A/81/476 – S/2026/881, έχει ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2026 και κυκλοφόρησε επισήμως στις 4 Νοεμβρίου, ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συζήτησης του Κυπριακού.Την υπογράφει ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ, ο οποίος διαβιβάζει στον Αντόνιο Γκουτέρες επιστολή του Μουράτ Σοϊσάλ, εκπροσώπου του ψευδοκράτους στη Νέα Υόρκη.Η επιστολή αποτελεί απάντηση σε προηγούμενη καταγγελία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2026, με αριθμό εγγράφου A/81/406 – S/2026/772, για τις τουρκικές παραβιάσεις.