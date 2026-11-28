Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέταξε επίσημα στο Ναυτικό το πυρηνικό υποβρύχιο «Περμ». Αυτό συνέβη χθες σε τελετή έπαρσης της ναυτική...

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέταξε επίσημα στο Ναυτικό το πυρηνικό υποβρύχιο «Περμ».Αυτό συνέβη χθες σε τελετή έπαρσης της ναυτικής σημαίας στην πόλη Σεβεροντβίνσκ της βόρειας Ρωσίας. σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.Η τελετή ύψωσης της ναυτικής σημαίας των πλοίων σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή τους στο Ρωσικό Ναυτικό.Το Perm αναμένεται να γίνει το πρώτο υποβρύχιο που θα είναι εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους Zircon ως στάνταρ. Θα ενταχθεί στον Στόλο του Ειρηνικού και θα συμβάλει στην άμυνα της Ρωσικής Άπω Ανατολής και των αρκτικών εδαφών της χώρας.«Σήμερα υψώνουμε τη ρωσική ναυτική σημαία – την περίφημη σημαία του Αγίου Ανδρέα – στο πολυχρηστικό πυρηνικό υποβρύχιο καταδρομικό και δεχόμαστε αυτό το νέο πολεμικό πλοίο στη σύνθεση του Ναυτικού. Σας συγχαίρω για αυτό το μεγάλο και σημαντικό γεγονός για τους ναυτικούς και για όλους όσους συμμετείχαν στη δημιουργία, τον εξοπλισμό και τις δοκιμές αυτού του πυρηνικού πυραυλικού υποβρυχίου. Το «Perm» είναι ήδη το πέμπτο υποβρύχιο καταδρομικό του έργου «Yasen-M», που παραδόθηκε στον Στόλο τα τελευταία έξι χρόνια», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους.Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι στην κατασκευή του υποβρυχίου συνέβαλαν εργαζόμενοι του ναυπηγείου Sevmash, γραφεία σχεδιασμού και επιχειρήσεις από την αμυντική βιομηχανία, επιστημονικά και καινοτόμα κέντρα, καθώς και μικρομεσαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.«Η Ρωσία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που είναι ικανή να κατασκευάσει τόσο ισχυρά πυρηνικά υποβρύχια – όπλα με παγκόσμια εμβέλεια και στρατηγική σημασία», δήλωσε ο Πούτιν στην τελετή.Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το Ναυτικό θα παραλάβει πέντε ακόμη πυραυλικά υποβρύχια έως το 2030.Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις των ρωσικών αρχών, μέχρι τότε τα δύο τελευταία πυρηνικά υποβρύχια, που κατασκευάστηκαν κατά τη σοβιετική εποχή, θα έχουν αντικατασταθεί με καινούργια .Το Ρωσικό Ναυτικό διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας, δήλωσε ο Πούτιν.Ο στόλος πρέπει να είναι έτοιμος να αποκρούσει τις απειλές του εχθρού και να έχει ισχυρό δυναμικό κρούσης, τόνισε. Οι τακτικές της ναυμαχίας αλλάζουν, επομένως είναι σημαντικό να βελτιωθεί ο οπλισμός των υποβρυχίων, δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να αυξάνει το μαχητικό δυναμικό των υποβρυχίων της και να ενισχύει τις θέσεις της στον Παγκόσμιο Ωκεανό.Ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντένις Μαντούροφ τόνισε στην τελετή ότι το “Perm” «είναι εξ ολοκλήρου ρωσικής κατασκευής – 100%, από το μικρότερο μπουλόνι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια».