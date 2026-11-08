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Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα - Σε γυναίκα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα στο πεζοδρόμιο!

Νοεμβρίου 08, 2026

  Το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης εντοπίστηκ...

 



Το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης εντοπίστηκε το πτώμα μιας γυναίκας μέσα σε βαλίτσα.
 
Το μακάβριο εύρημα δήλωσε αλλοδαπός γεννημένος το 1997 ο οποίος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα λέγοντας ότι βρίσκεται η βαλίτσα στο σημείο από την οποία αναδυόταν δυσάρεστη οσμή και μάλιστα, όπως ανέφερε, είδε δάχτυλα να προεξέχουν από τη βαλίτσα.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα διαπίστωσε ότι πρόκειται για γυναίκα.

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