Λουστείτε τα τώρα... Ο Ελ-Σαγιέντ αποκάλεσε το Μίσιγκαν «πρωτεύουσα της Αραβικής Αμερικής»

Ο εκλεγμένος γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Άμπντουλ Ελ-Σαγιέντ, δήλωσε σε διάσκεψη Αραβοαμερικανών ότι η πολιτεία του είναι η «πρωτεύουσα τη...

Ο εκλεγμένος γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Άμπντουλ Ελ-Σαγιέντ, δήλωσε σε διάσκεψη Αραβοαμερικανών ότι η πολιτεία του είναι η «πρωτεύουσα της Αραβικής Αμερικής», προκαλώντας εντονότατες επικρίσεις από την πλευρά των συντηρητικών.Ο εκλεγμένος γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Άμπντουλ Ελ-Σαγιέντ, χαρακτήρισε την πολιτεία του ως την «πρωτεύουσα της Αραβικής Αμερικής» κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του την Παρασκευή 06/11 στη Διάσκεψη Ενδυνάμωσης «Connect Arab America» στο Σαντιγί της Βιρτζίνια.«Είναι τιμή μου που είμαι ο επόμενος γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σπουδαία πολιτεία του Μίσιγκαν», ανέφερε ο Ελ-Σαγιέντ.«Γνωρίζω ότι βρισκόμαστε εδώ στην Ουάσιγκτον, η οποία φυσικά είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά το Μίσιγκαν είναι η πρωτεύουσα της Αραβικής Αμερικής».Η δήλωση αυτή αναφερόταν στη μεγάλη αραβοαμερικανική κοινότητα της μητροπολιτικής περιοχής του Ντιτρόιτ, και ιδιαίτερα στο Ντίρμπορν, το οποίο συχνά περιγράφεται ως η πρώτη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες με πλειοψηφία αραβοαμερικανικού πληθυσμού.Το Μίσιγκαν φιλοξενεί υπολογίζεται περίπου 400.000 Αραβοαμερικανούς.Το σχόλιο προκάλεσε συζητήσεις στο διαδίκτυο και δέχθηκε επικρίσεις από συντηρητικούς κύκλους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ένας γερουσιαστής οφείλει να εκπροσωπεί το σύνολο των ψηφοφόρων του και όχι μία συγκεκριμένη εθνοτική κοινότητα.Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Μαρκ Λέβιν απάντησε μέσω της πλατφόρμας «X» αποκαλώντας τον Ελ-Σαγιέντ «ένα αλαζονικό μπάσταρδο με μεγαλεπήβολα σχέδια» και «τζιχαντιστή», ενώ κάλεσε να παραμείνει στο επίκεντρο της δημοσιότητας ώστε «η υπόλοιπη Αμερική να ξυπνήσει επιτέλους».Ο Ελ-Σαγιέντ, 42 ετών, Δημοκρατικός και πρώην αξιωματούχος της δημόσιας υγείας στο Ντιτρόιτ και την Κομητεία Γουέιν, γεννήθηκε στο Μίσιγκαν από Αιγύπτιους γονείς μετανάστες.Την Τρίτη 03/11 επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Δημοκρατικό γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς, και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ.Τα υψηλά ποσοστά που συγκέντρωσε στο Ντίρμπορν και σε άλλες αραβοαμερικανικές κοινότητες -οι οποίες είχαν μετακινηθεί προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2024- αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τη νίκη του.Πολιτεύτηκε ως προοδευτικός, διεξάγοντας εκστρατεία με άξονες την καθολική υγειονομική κάλυψη (Medicare for All), τη μείωση της επιρροής των εταιρικών συμφερόντων στην πολιτική, καθώς και την εναντίωση στον πόλεμο με το Ιράν και τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.Έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.