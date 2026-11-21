Σε αυτό το βίντεο θα δείτε την επική μάχη ανάμεσα σε μια μαύρη χήρα (αράχνη) και σε ένα κίτρινο σκορπιό. Να σημειωθεί ότι και τα...





Σε αυτό το βίντεο θα δείτε την επική μάχη ανάμεσα σε μια μαύρη χήρα (αράχνη) και σε ένα κίτρινο σκορπιό.Να σημειωθεί ότι και τα είδη είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν από παράλυση μέχρι θάνατο στον ανθρώπινο οργανισμό. Ποιος νομίζετε ότι βγήκε νικητής; Θεωρείτε ότι η αράχνη είναι πιο δυνατή από το σκορπιό ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο