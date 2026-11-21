Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην Περιφερειακή Υμηττού, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκ...



Ο 70χρονος οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.









Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην Περιφερειακή Υμηττού, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διόδια, στο ύψος της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.