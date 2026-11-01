«ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: Η περίεργη κατασκευή στον Υμηττό, δεν είναι... ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ! - ΒΙΝΤΕΟ

Mια περίεργη κατασκευή βρίσκεται στην κορυφή του Υμηττού στο ύψος της Βουλιαγμένης στην περιοχή Βάρης – Κορωπίου και κατά καιρούς έχει τροφ...

























Mια περίεργη κατασκευή βρίσκεται στην κορυφή του Υμηττού στο ύψος της Βουλιαγμένης στην περιοχή Βάρης – Κορωπίου και κατά καιρούς έχει τροφοδοτήσει ευφάνταστα σενάρια συνωμοσιολογίας.Πρόκειται για μια κυκλική εγκατάσταση, υπερυψωμένη από το έδαφος, που έχει αποτελέσει αφορμή για να διατυπωθούν ακραίες υποθέσεις. Στο παρελθόν υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι επρόκειτο για «μυστική βάση» που είναι κρυμμένη ακόμα και από τους δορυφόρους. Μάλιστα κατά καιρούς οι «ερευνητές» για να ενισχύσουν τα επιχειρήματά τους, επικαλούνται το google earth και αναφέρουν ότι πάνω από τις «μυστικές» εγκαταστάσεις η διαδικτυακή εφαρμογή τοποθέτησε ένα τεχνητό σύννεφο για να συσκοτίσει το σημείο…Ο συνεργάτης μας updrones αποφάσισε να επισκεφθεί την δήθεν απαγορευμένη περιοχή και να «διαλύσει» το σύννεφο. Οι φωτογραφίες και το βίντεο αποτυπώνουν ότι θα θέλατε να δείτε από κοντά. Η «μυστική βάση» του Υμηττού όπως την κατέγραψε το drone. Καμία σχέση με στρατιωτικά μυστικά και εξωγήινους. Η φαντασία για κάποιους δεν έχει όριαΣτην πραγματικότητα πρόκειται για έναν ραδιοφάρο γνωστό ως V.O.R. που βοηθάει τα αεροσκάφη να ακολουθούν την πορεία από το αεροδρόμιο αναχώρησης προς το αεροδρόμιο προορισμού. Η λέξη VOR στα ελληνικά μεταφράζεται ως Πανκατευθυντικός Αεροναυτιλιακός Ραδιοφάρος πολύ υψηλής συχνότητας. Υπάρχουν δύο ειδών VOR. Αυτά που έχουν ισχύ μεταξύ 150-200 Watt και βοηθούν το αεροσκάφος κατά τη διάδρομή του και τα «τερματικά» που έχουν μικρότερη ισχύ και χρησιμοποιούνται όταν το αεροσκάφος πλησιάζει στο αεροδρόμιο για να προσγειωθεί. Οι σταθμοί VOR είναι προσανατολισμένοι στον Βορά και στέλνουν ενδείξεις με τις μοίρες της πορείας του αεροσκάφους από τον μαγνητικό βορρά Οι σταθμοί VOR που είναι υπεύθυνοι για τη διαδρομή του αεροσκάφους εγκαθίστανται συνήθως σε υψώματα και βουνά και εκπέμπουν στα αεροσκάφη κάποιες πληροφορίες σε ηλεκτρομαγνητική μορφή.Τα αεροσκάφη λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ως ενδείξεις VOR, οι οποίες αφορούν τις μοίρες της πορείας του αεροσκάφους από το μαγνητικό Βορά, την απόσταση του αεροσκάφους από το VOR και την ταυτότητα του μηχανήματος που εκπέμπει ώστε ο πιλότος να γνωρίζει ότι λαμβάνει ενδείξεις από το σωστό ραδιοβοήθημα. Η ραδιοναυτιλιακή συσκευή του Υμηττού στήθηκε σε κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου για να υπολογίζει τη θέση του αεροσκάφους, την πορεία και τις αποστάσεις που διανύει....Δείτε το βίντεο:Πηγή: updrones