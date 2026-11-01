Επίθεση από ομάδα 40-50 αριστεροάπλυτων σε αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια πορείας ΜΙΣΟΥΣ στο Νέο Ηράκλειο

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση μέσων απώθησης, με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση της έντασης και την ασφαλή συνέχιση της πορείας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:



«Απογευματινές ώρες σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση από μέλη συλλογικοτήτων, εργατικών σωματείων και συνδικάτων στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το θανάσιμο τραυματισμό -2- ατόμων.



Ομάδα περίπου 40-50 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος αστυνομικών διμοιριών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής που βρίσκονταν στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, προκαλώντας φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.



Οι αστυνομικές δυνάμεις, ενεργώντας σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις υπηρεσιακές εντολές, επέδειξαν ψυχραιμία και επαγγελματισμό και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων απώθησης, απέκρουσαν αποτελεσματικά τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση της έντασης και την ασφαλή συνέχιση της πορείας.



Στη συνέχεια, τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση απομακρύνθηκαν από το σημείο και ενσωματώθηκαν στον κύριο όγκο της πορείας, η οποία επέστρεψε στο αρχικό σημείο συγκέντρωσης, όπου οι συμμετέχοντες αποχώρησαν προς διάφορες κατευθύνσεις».