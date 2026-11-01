Συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στη σύλληψη 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας π...



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026, στο κέντρο της Αθήνας, πυροβόλησε, λόγω προσωπικών διαφορών, ομοεθνή του, χωρίς να τον τραυματίσει. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Στη σύλληψη 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2026, στη Μεταμόρφωση.