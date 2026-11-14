ΗΠΑ - Σε ισχύ η απαγόρευση πτήσεων δύο ώρες μετά... Στον Λευκό Οίκο οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ βρίσκονται στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, καθώς...



Ο Χέγκσεθ βρισκόταν στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπως δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση της υπόθεσης, ενώ ο Μάλιν βγήκε για λίγο για να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.



Ο Μάλιν δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί από αρμόδιους αξιωματούχους για την απόφαση της FAA να αναστείλει τις αναχωρήσεις όλων των πτήσεων και είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι.





Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ βρίσκονται στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν την αναστολή των απογειώσεων σε όλη τη χώρα.Η απαγόρευση απογειώσεων παραμένει σε ισχύ σε όλη τη χώρα, δύο ώρες μετά την επιβολή του μέτρου, σύμφωνα με ενημέρωση της FAA.Καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι πτήσεις θα μπορούν να αναχωρούν κατόπιν συνεννόησης με το κέντρο επιχειρήσεων της FAA στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.