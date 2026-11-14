ΗΠΑ - Σε ισχύ η απαγόρευση πτήσεων δύο ώρες μετά... Στον Λευκό Οίκο οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ βρίσκονται στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, καθώς...
Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ βρίσκονται στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν την αναστολή των απογειώσεων σε όλη τη χώρα.
Ο Χέγκσεθ βρισκόταν στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπως δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση της υπόθεσης, ενώ ο Μάλιν βγήκε για λίγο για να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Ο Μάλιν δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί από αρμόδιους αξιωματούχους για την απόφαση της FAA να αναστείλει τις αναχωρήσεις όλων των πτήσεων και είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι.
Η απαγόρευση απογειώσεων παραμένει σε ισχύ σε όλη τη χώρα, δύο ώρες μετά την επιβολή του μέτρου, σύμφωνα με ενημέρωση της FAA.
Καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι πτήσεις θα μπορούν να αναχωρούν κατόπιν συνεννόησης με το κέντρο επιχειρήσεων της FAA στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.
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