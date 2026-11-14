ΗΠΑ ΤΩΡΑ... Έπεσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία... Προβλήματα στη διανομή δεδομένων σε όλη τη χώρα

Μετά την καθήλωση των αεροπλάνων στα αεροδρόμια που βρίσκεται σε ισχύ... έρχεται και αυτο... Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (N...









Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ διαψεύδει αναφορές ότι εμφανίστηκε πρόβλημα στα μετεωρολογικά ραντάρ. και ότι το πρόβλημα στη διανομή δεδομένων



Τι ακριβώς συμβαίνει



Πρόβλημα στη διανομή δεδομένων και όχι στα ίδια τα ραντάρ. Τα φυσικά ραντάρ (δίκτυο NEXRAD) παραμένουν ενεργά και λειτουργούν κανονικά, ωστόσο υπάρχει εκτεταμένη βλάβη στη μετάδοση των δεδομένων προς τον επίσημο ιστότοπο (radar.weather.gov) και τις εφαρμογές καιρού.



Καθυστερήσεις και ελλείψεις. Οι χρήστες ενδέχεται να βλέπουν παρωχημένα δεδομένα, κενές οθόνες ή μηνύματα σφάλματος στις εφαρμογές παρακολούθησης καιρού.



Το τεχνικό πρόβλημα της μετεωρολογικής υπηρεσίας σημειώνεται την ίδια στιγμή που η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επέβαλε καθολική απαγόρευση απογειώσεων (ground stop) σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Η αναστολή πτήσεων οφείλεται σε σοβαρή βλάβη επικοινωνιών στα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ οι τεχνικοί διερευνούν το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα αν οι δύο τεχνικές βλάβες συνδέονται μεταξύ τους.

Μετά την καθήλωση των αεροπλάνων στα αεροδρόμια που βρίσκεται σε ισχύ... έρχεται και αυτο...Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service - NWS) επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει πανεθνικά προβλήματα διαδικτύου και επικοινωνιών, τα οποία επηρεάζουν την πρόσβαση στα μετεωρολογικά ραντάρ και τις προγνώσεις σε όλη τη χώρα.